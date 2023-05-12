Законна ли выдача повесток работниками ЖЭКа во время военного положения в Украине: разъяснение

Работники ЖЭКов имеют право выдавать повестки военнообязанным украинцам во время всеобщей мобилизации и военного положения. Однако они должны иметь соответствующую ведомость, чтобы человек расписался в документе.

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Об этом сообщил в своем YouTube-канале адвокат Ростислав Кравец. Согласно закону, необходимо подтверждение, что повестка была надлежащим образом вручена.

Юрист рассказал, что, поскольку военкоматам сложно найти каждого военнообязанного и передать повестку лично, они могут поручить это сельсоветам, компаниям или даже ЖЭКам.

В принципе вручение повестки работниками коммунальной организации вполне законно, но есть нюанс: военнообязанное лицо должно поставить подпись на документе, где указаны дата и время, тем самым подтверждая получение повестки.

Это правило касается и других ситуаций: когда повестку вручают, например, на блокпосте, в ведомости тоже должна стоять именно ваша подпись.

Кравец объяснил, что главное, чтобы было зафиксировано, что именно вы получили повестку и именно вы расписались. В противном случае это не считается надлежащим способом вручения повестки.

"На основании таких повесток, где стоит закорючка (вместо подписи. – Ред.) и нет подтверждений – там свидетелей или видео, – что именно вам выдавали повестку, это будет незаконно", – сказал эксперт.

По словам адвоката, что если работник ЖЭКа просто оставил документ в почтовом ящике, подсунул под дверь или прочее, то его можно проигнорировать. В таком случае нет подтверждения, что человек получил повестку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мужчинам с отсрочкой от мобилизации могут на улице вручить повестку с требованием прийти на военно-врачебную комиссию. Адвокат объяснил, как поступать в таком случае.

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