Таксист заманил в ловушку, угрожали оружием: детали ограбления украинцев на популярном курорте Африки

Ужасная история произошла с на африканском курорте Занзибар (Танзания): молодую пару избили и ограбили, отобрав у них деньги и банковские карточки, а также всю технику. При этом в ловушку их заманил таксист. Теперь двое украинцев пытаются найти грабителей с помощью местной полиции.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Чувствовали себя расслабленно

Светлана и Дмитрий Трухачевы еще 25 декабря отправились в путешествие в далекую Танзанию. Женщина работает в туристическом бизнесе, но свое путешествие украинцы организовывали сами. Купили билеты на самолет, забронировали отели там, где хотели побывать, и улетели.

Как рассказала OBOZREVATEL Светлана, отпуск прошел прекрасно. До 1 января молодые люди находились на курортном острове Занзибар. "Нас предупреждали, что опаснее всего на материковой части Танзании. Поэтому когда мы на пароме отправились туда на несколько дней, то там арендовали машину с местным водителем. Все прошло хорошо, и уже 5 января мы поплыли назад, в Занзибар. На следующий день мы должны были вылетать домой", – вспоминает Светлана.

Светлана и Дмитрий путешествовали сами Facebook Светланы Трухачевой

Вернувшись на остров, в курортную зону, где много европейских туристов и которая считается безопасной, Светлана и Дмитрий чувствовали себя расслабленно. Прошлись по городу, позавтракали и решили поехать на пляж Нонгри, на котором уже были ранее.

В такси запрыгнули грабители, угрожали оружием

Тут к ним подошел парень, местный житель, и предложил такси до пляжа. "Мы согласились, он нас повел к месту стоянки авто. Шли мы долго, вышли к какому-то рынку, парень стал кому-то звонить. Время шло, мы уже хотели обратиться к другим таксистам. Но парень хватал мужа и уговаривал подождать", – говорит украинка.

В конце концов автомобиль приехал, водитель согласился отвезти за 20 долларов. Ребята сели сзади и поехали. Путь лежал по широкой дороге, туристы уткнулись в телефоны.

Светлана сама работает в туристическом бизнесе, она и представить не могла, что может стать жертвой ограбления в чужой стране Facebook Светланы Трухачевой

"И тут таксист неожиданно повернул налево. Мы и опомниться не успели, как с двух сторон к водителю подошли мужчины, стали заглядывать в окна, что-то громко говорить, заглядывать в бардачок. Один схватил наш чемодан на переднем сидении, водитель его отобрал и перебросил к нам. Мы поняли, что что-то происходит. Но все было так быстро, наш таксист куда-то исчез, на его место сел грабитель, еще один рядом, а двое залезли к нам назад. Нам приказали говорить только по английский, не кричать, иначе покажут нам оружие", – вспоминает Светлана.

Пытались обмануть бандитов, но они отобрали все

Машина отъехала подальше от дороги, вокруг были какие-то гаражи и ни одного человека вокруг. Грабители отобрали все, что было у супругов: сняли со Светланы часы, забрали наличку, которая еще осталась, а также банковские карточки. Взяли четыре телефона и ноутбук, даже наушники. А затем стали требовать коды от карточек.

Супругам удалось убедить преступников, что на некоторых карточках нет денег, от одной карточки женщина дала неправильный код, а у мужа карта была с обновленным кодом банка, которым он еще не успел воспользоваться.

"Один из нападавших поехал в банкомат и предупредил, что если код не сработает, то нас снова будут пытать. Мужа уже избили, мне досталось, потому что я пыталась его защитить. Вскоре бандит перезвонил и сообщил, что денег снять не удалось. Поэтому нами снова занялись. Мужу пришлось скачивать приложение банка и восстанавливать пароль. Это была его ФОПовская карта, с которой они сняли примерно 90 тыс. грн", – говорит Светлана.

Занзибар оказался не таким уж и безопасным

Бандиты несколько раз переезжали с места на место, останавливались в каких-то селах, ходили к разным банкоматам. Только когда убедились, что брать больше нечего, украинцев оставили с чемоданами в безлюдном месте и скрылись. Все это длилось три часа.

Туристам удалось остановить другую машину, водитель довез их до полицейского участка, где они и написали заявление.

Водителя нашли, а грабителей еще ищут

Возвращаться в Украину пока супруги не стали, надеясь, что грабителей найдут и вернут им технику. "Понимаете, деньги мы еще заработаем. Но в телефонах и на рабочем ноуте мужа много ценной информации. Мы надеемся, что нам вернут хоть это. Каждый день мы ходим в полицию, с нами работают разные офицеры. В результате 7 января они нашли такси, водителя, и парня, который нас посадил в ту машину. Я уверена, что они связаны с грабителями, иначе зачем водитель свернул в сторону. Но почему-то найти преступников не могут", – продолжает пострадавшая туристка.

Если сначала казалось, что полиция взялась за дело, то теперь у ребят впечатление, что у них уже есть работа поважнее.

"Наше посольство только 8 января прислало письмо в их министерство с просьбой посодействовать в расследовании. Хотя все случилось еще 5 января. Очень много времени потеряли из-за ПриватБанка. Грабитель снимал деньги 16 раз, в разных банкоматах примерно по 5 тысяч гривен. Никто в банке не обратил внимание, что за границей снимают так много денег.

А теперь мы попросили их о помощи – подсказать адреса и банки, которым принадлежат эти банкоматы. Чтобы полиция могла по видеокамерам найти преступников. В другом банке нам пошли навстречу и дали два адреса. А вот в Привате все бюрократизировано. Мы общались в чате, но нам сказали, что это только через службу безопасности. Для этого Интерпол должен передать туда запрос. На все это уйдет очень много времени", – говорит Светлана.

Занзибар привлекает туристов красивыми пляжами и отсутствием масочного режима

Пока что украинцы живут на острове – у них еще осталось немного денег на уцелевшей карточке. Надеются, что до выходных полиция сможет найти преступников.

"Конечно, теперь мы знаем, что на острове есть официальное такси с красными номерами, и пользуемся только им. Но бывают случаи, когда подходишь к официальному таксисту, а он пытается тебя пересадить к своему коллеге с авто на белых номерах. Мы теперь в такое такси не садимся", – говорит Светлана.

Не берите с собой дорогие вещи и не ходите в безлюдных местах

Несмотря на то, что Занзибар считается безопасным курортным островом, и в путеводителях написано, что тут можно гулять даже ночью, но все-таки это – Африка.

На острове точно так же, как и на материковой части Танзании, можно стать жертвой уличного ограбления и даже вооруженного нападения. Также опасно без сопровождения прогуливаться в безлюдных местах, национальных парках. Тем, кто путешествует самостоятельно на арендованном автомобиле, рекомендуют закрывать окна и блокировать двери, не останавливаться в безлюдных местах на дорогах.

Несмотря на красоту, острова тут не стоит терять бдительность

Туристам не советуют брать с собой в путешествие ювелирные украшения, чтобы не привлекать грабителей. По этой же причине не надо брать с собой дорогую технику: смартфоны, видео- и фотокамеры, ноутбуки, планшеты. Купите специально для путешествия недорогой гаджет и фотокамеру, которые не жалко будет потерять. И тем более не храните там ценную, рабочую информацию.

Светлана еще надеется, что местная полиция отыщет их вещи Facebook Светланы Трухачевой

Светлане и Дмитрию удалось уберечь от грабителей некоторые банковские карточки. Они сказали, что на них нет денег, потому что используют их только для пополнения счета в интернете или это рабочая карточка, на ней нет даже фамилии владельца. Словом, попробовать защитить карточки в случае ограбления все-таки можно.

Не возите с собой банковский пластик с крупной суммой. Не храните в одном месте наличные. Небольшая сумма может быть в кармане или сумочке. Остальное можно даже разделить, что-то спрятать в потайной карман одежды, что-то в тайник в чемодане (по крайней мере до того как вы сядете в самолет), оставить в сейфе отеля.

Кроме того, каждый отель предлагает свой трансфер – лучше использовать его, чем частное такси. Хоть вы и потратите больше денег, зато будет к кому обратиться за помощью. И берите с собой копии документов, они тоже могут пригодиться в случае ограбления.