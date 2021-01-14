Таксист заманив у пастку, погрожували зброєю: деталі пограбування українців на популярному курорті Африки

Жахлива історія трапилася з двома українцями на африканському курорті Занзібар (Танзанія): молоду пару побили й пограбували, відібравши в них гроші та банківські картки, а також усю техніку. Водночас у пастку їх заманив таксист. Тепер двоє українців намагаються знайти грабіжників за допомогою місцевої поліції.

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Почувалися розслаблено

Світлана та Дмитро Трухачови ще 25 грудня вирушили в подорож у далеку Танзанію. Світлана працює в туристичному бізнесі, але свою подорож українці організовували самі. Купили квитки на літак, забронювали готелі там, де хотіли побувати, і полетіли.

Як розповіла OBOZREVATEL Світлана, відпустка минула чудово. До 1 січня молода пара перебувала на курортному острові Занзібар. "Нас попереджали, що найнебезпечніше на материковій частині Танзанії. Тому коли ми на поромі вирушили туди на кілька днів, то там орендували машину з місцевим водієм. Усе було добре, і вже 5 січня ми попливли назад, у Занзібар. Наступного дня ми мали вилітати додому", – згадує Світлана.

Світлана та Дмитро подорожували самі Facebook Світлани Трухачової

Повернувшись на острів, у курортну зону, у якій багато європейських туристів і яка вважається безпечною, Світлана та Дмитро почувалися розслаблено. Пройшлися по місту, поснідали й вирішили поїхати на пляж Нонгрі, на якому вже були раніше.

У таксі заскочили грабіжники, погрожували зброєю

Тут до них підійшов хлопець, місцевий житель, і запропонував таксі до пляжу. "Ми погодилися, він нас повів до місця стоянки авто. Йшли ми довго, вийшли до якогось ринку, хлопець став комусь телефонувати. Час минав, ми вже хотіли звернутися до інших таксистів. Але хлопець хапав чоловіка й умовляв почекати", – каже українка.

Зрештою автомобіль приїхав, водій погодився відвезти за 20 доларів. Подружжя сіло ззаду й поїхало. Шлях пролягав по широкій дорозі, туристи уткнулися в телефони.

Світлана сама працює в туристичному бізнесі, вона й уявити не могла, що може стати жертвою пограбування в чужій країні Facebook Світлани Трухачової

"І тут таксист несподівано повернув ліворуч. Ми й отямитися не встигли, як із двох боків до водія підійшли чоловіки, стали заглядати у вікна, щось голосно говорити, заглядати в бардачок. Один схопив нашу валізу на передньому сидінні, водій її відібрав і перекинув до нас. Ми зрозуміли, що щось відбувається. Але все було так швидко, наш таксист кудись зник, на його місце сів грабіжник, ще один поруч, а двоє залізли до нас назад. Нам наказали говорити тільки англійською, не кричати, інакше покажуть нам зброю", – згадує Світлана.

Намагалися обдурити бандитів, але вони відібрали все

Машина від'їхала подалі від дороги, навколо були якісь гаражі та жодної людини навколо. Грабіжники відібрали все, що було в подружжя: зняли зі Світлани годинник, забрали готівку, яка ще залишилася, а також банківські картки. Узяли чотири телефони й ноутбук, навіть навушники. А потім стали вимагати коди від карток.

Подружжю вдалося переконати злочинців, що на деяких картках немає грошей, від однієї картки жінка дала неправильний код, а в чоловіка картка була з оновленим кодом банку, яким він ще не встиг скористатися.

"Один із нападників поїхав у банкомат і попередив, що якщо код не спрацює, то нас знову катуватимуть. Чоловіка вже побили, мені дісталося, тому що я намагалася його захистити. Незабаром бандит перетелефонував і повідомив, що грошей зняти не вдалося. Тому нами знову зайнялися. Чоловікові довелося завантажувати додаток банку й відновлювати пароль. Це була його ФОПівська картка, з якої вони зняли приблизно 90 тис. грн ", – каже Світлана.

Занзібар виявився не таким уже й безпечним

Бандити кілька разів переїжджали з місця на місце, зупинялися в якихось селах, ходили до різних банкоматів. Тільки коли переконалися, що брати більше нічого, українців залишили з валізами в безлюдному місці та зникли. Усе це тривало три години.

Туристам удалося зупинити іншу машину, водій довіз їх до поліційної дільниці, де вони й написали заяву.

Водія знайшли, а грабіжників ще шукають

Повертатися в Україну поки подружжя не стало, сподіваючись, що грабіжників знайдуть і повернуть їм техніку. "Розумієте, гроші ми ще заробимо. Але в телефонах і на робочому ноуті чоловіка багато цінної інформації. Ми сподіваємося, що нам повернуть хоч це. Щодня ми ходимо в поліцію, з нами працюють різні офіцери. У результаті 7 січня вони знайшли таксі, водія та хлопця, який нас посадив у ту машину. Я впевнена, що вони пов'язані з грабіжниками, інакше навіщо водій звернув убік. Але чомусь знайти злочинців не можуть", – продовжує потерпіла туристка.

Якщо спочатку здавалося, що поліція взялася за справу, то тепер у чоловіка з жінкою враження, що в них уже є робота важливіша.

"Наше посольство тільки 8 січня надіслало лист в їхнє міністерство з проханням посприяти в розслідуванні. Хоча все сталося ще 5 січня. Дуже багато часу втратили через Приватбанк. Грабіжник знімав гроші 16 разів, у різних банкоматах приблизно по 5 тисяч гривень. Ніхто в банку не звернув увагу, що за кордоном знімають так багато грошей.

А тепер ми попросили їх про допомогу – підказати адреси і банки, яким належать ці банкомати. Щоб поліція могла за відеокамерами знайти злочинців. В іншому банку нам пішли назустріч і дали дві адреси. А ось у Приваті все бюрократизовано. Ми спілкувалися в чаті, але нам сказали, що це тільки через службу безпеки. Для цього Інтерпол повинен передати туди запит. На все це піде дуже багато часу", – каже Світлана.

Занзібар приваблює туристів красивими пляжами й відсутністю маскового режиму

Поки українці живуть на острові, у них ще залишилося трохи грошей на уцілілій картці. Сподіваються, що до вихідних поліція зможе знайти злочинців.

"Звичайно, тепер ми знаємо, що на острові є офіційне таксі з червоними номерами, і користуємося тільки ним. Але бувають випадки, коли підходиш до офіційного таксиста, а він намагається тебе пересадити до свого колеги з авто на білих номерах. Ми тепер у таке таксі не сідаємо", – зазначає Світлана.

Не беріть із собою дорогі речі й не ходіть у безлюдних місцях

Незважаючи на те, що Занзібар вважається безпечним курортним островом, а в путівниках написано, що тут можна гуляти навіть уночі, але все ж таки це Африка.

На острові точно так само, як і на материковій частині в Танзанії, можна стати жертвою вуличного пограбування й навіть збройного нападу. Також небезпечно без супроводу прогулюватися в безлюдних місцях, національних парках. Тим, хто подорожує самостійно на орендованому автомобілі, рекомендують зачиняти вікна та блокувати двері, не зупинятися в безлюдних місцях на дорогах.

Незважаючи на красу острова, тут не варто втрачати пильності

Туристам не радять брати із собою в подорож ювелірні прикраси, щоб не принадити грабіжників. З цієї ж причини не треба брати із собою дорогу техніку: смартфони, відео та фотокамери, ноутбуки, планшети. Купіть спеціально для подорожі недорогий гаджет і фотокамеру, які не шкода буде втратити. І тим більше не зберігайте там цінну, робочу інформацію.

Світлана ще сподівається, що місцева поліція знайде їхні речі Facebook Світлани Трухачової

Світлані й Дмитру вдалося вберегти від грабіжників деякі банківські картки. Вони сказали, що на них немає грошей, тому що використовують їх тільки для поповнення рахунку для інтернету або це робоча картка, на ній немає навіть прізвища власника. Одно слово, спробувати захистити картки в разі пограбування все ж таки можливо.

Не возіть із собою банківський пластик із великою сумою. Не зберігайте в одному місці готівку. Невелика сума може бути в кишені або сумочці. Решту можна навіть розділити, щось заховати в потайну кишеню одягу, щось – у тайник у валізі (принаймні до того як ви сядете в літак), залишити в сейфі готелю.

Також кожен готель пропонує свій трансфер, краще використовувати його, ніж приватне таксі. Хоч ви й витратите більше грошей, зате буде до кого звернутися по допомогу. І беріть із собою копії документів, вони теж можуть стати в пригоді в разі пограбування.