Скандального предпринимателя Николая Удянского внесли в базу 'Миротворца'

Криптобизнесмен и почетный консул Румынии в Харькове внесен в базу Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" из-за вероятного наличия российского гражданства, связи с клубом "Ахмат" Рамзана Кадырова и участия в легализации средств, полученных незаконным путем.

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Об этом пишет военнослужащий, блогер Кирилл Данильченко (Ронин) на своей странице в Facebook со ссылкой на сайт "Миротворец".

"Удянского, почетного консула Румынии в Харькове, внесли в базу Миротворца. Мое уважение, потому что вопиющий случай. И повод откровенно был - скрины российского паспорта и ответы ФМС РФ о подлинности доков. Получалось, что консулом он стал примерно тогда, когда паспорт был еще действительным. Да и окончание срока не означает автоматического выхода из российского гражданства", - отметил военный.

Блогер отмечает, что наличие российского паспорта и связи с окружением Рамзана Кадырова является поводом для вмешательства в ситуацию МИД и СБУ.

"Связи с "Ахматом", куча фото, здесь как раз новые свежие подоспели, красавцы все, как один. Война началась в 2014 году, не в 2022, если кто-то забыл. Паспорт с курицей и контакты с борцухами кадыровскими - отличное каре. Миротворец, конечно, это хорошо, это радует, но неплохо было, чтобы и МИД, и контора отреагировала", - отмечает Данильченко.

В свою очередь, в досье на сайте "Миротворец" отмечается, что поводом для внесения Николая Удянского в базу Центра является "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем приобретения второго гражданства и участие в легализации денег, добытых незаконным, преступным путем". Также на сайте "Миротворца" отмечается, что блокчейн-платформа WeWay Удянского, созданная с россиянином Фуадом Фатуллаевым, и криптовалюта Bitcoin Ultimatum вызывают подозрения в отмывании денег. Кроме того, документально подтверждены его связи с криминальными группировками, в частности, ОПГ "Залютинские", члены которой занимались похищением людей, а партнер Удянского Юрий Полтавский имеет три судимости, в том числе, за разбой.