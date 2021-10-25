Скандально известный эмигрант из Украины стал автором концепции нового проекта "Бабьего Яра"

22 октября Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" объявил о запуске онлайн-издания Yar Media. Автором его концепции стал эмигрант из Украины, скандальный писатель, фотограф, кинематографист, один из кураторов медиалейбла "Луч" Анатолий Ульянов.

Об этом он сам сообщил в Facebook, отметив, что своим участием в проекте обязан российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Ильи Хржановскому.

"Учитывая то, что в украинском медиаполе, которое захватили "патриотические" кликуши и колониальные грантососы, мне объявлен негласный бойкот, мое участие в этом проекте стало возможным исключительно благодаря смелости Ильи Хржановского", – написал он.

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Онлайн-издание Yar Media должна стартовать на днях и, "соединяя искусство, науку и документальное кино, исследовать человека и общество; искать пути для преодоления ксенофобии и нетерпимости, стимулировать развитие социальной инклюзивности и разнообразия. Будучи открытым к диалогу с разными людьми, YAR всегда будет выступать на стороне угнетенных, какими бы ни были их политические, сексуальные, этнические и другие особенности", отметил Ульянов.

"Диалог способствует пониманию, а понимание – принятию, и более инклюзивному обществу, где найдется место для всех. Даже для Вьятровича", – написал Ульянов.

"Представьте, что Дзига Вертов вступил в гей-брак с Довженко, и в жаре простыней они породили "Киевнаучфильм" с тиктоками и сэлфи. Не Диснейленд, но с чего-то нужно начинать..." – так он представил свое видение медиа.

Упоминание о Диснейленде не случайно, ведь проект мемориала, предложенный Хржановским, критики называют "Холокост-Диснейлендом", и против его видения (как и против самого факта причастности российских художников и российских бизнесменов к увековечению памяти жертв Бабьего Яра) выступает немало украинских и иностранных культурных деятелей.

Учитывая, что большинство читателей не знакомо с личностью скандального Ульянова, редакция "Детектора медиа" подготовила досье. Отмечается, что он стал известным в середине 2000-х, когда главной платформой для онлайн-коммуникации был американский (с 2007 года – русский) сервис LiveJournal. Последние десять лет он живет в Соединенных Штатах Америки, куда перебрался как беженец. И не прекращает борьбу. Но если в Украине Ульянов боролся с цензурой, киевским городским головой Леонидом Черновецким, ксенофобией, правыми радикалами и с пошлостью обывателей, которые не понимают современного искусства и не воспринимают порнографию, то в США объектами его борьбы стали социальные и политические явления, в частности трампизм и капитализм.

Еще будучи студентом института журналистики Киевского национального университета имени Шевченко, в 2003 году создал "Украинский литературный портал". Вскоре УЛП превратился в издание "Проза", где Ульянов был главным редактором и автором значительной части текстов. В те времена он в основном критиковал украинскую литературу и искусство, а также всячески эпатировал и провоцировал всех, кто был готов слушать. Кроме того, упорно боролся с цензурными запретами, в частности отстаивая приемлемость порнографии в искусстве.

Ульянов вместе со своей партнершей, фотографом Натальей Машаровой, выехал из Украины в Европу. Через полгода после их эмиграции "Проза" закрыли из-за публикации на сайте скандальной, запрещенной в нескольких странах иллюстрированной книги о детской сексуальности. Сайт удалили владельцы сервера. Ульянов не восстановил "Прозу", а основал новый проект – Looch. Его закрыли в 2012 году уже в России – за "пропаганду гомосексуализма". Сейчас на сайте Looch продаются артбуки о ЛГБТ для детей, статьи Крупской и Коллонтай, а также книга самого Ульянова "Фюрер бога".

Кроме того, Ульянов выступал в защиту лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, а после введения санкций против его каналов и возбуждения уголовного дела о государственной измене самого Медведчука Ульянов говорил о "государственных репрессиях" и цензуре. Это нелегко согласовать со склонностью медведчуковских медиа к гомофобии и ксенофобии.

Также, как напомнил участник команды популярного украинского проекта "История без мифов" Виктор Дацко, ранее Анатолий Ульянов не стеснялся писать антисемитские публикации.

"Клял израильскую военщину и обвинял евреев во всех грехах и геноциде палестинцев... Это если бы мемориал жертвам Голодомора разрабатывал Зюганов, который пригласил себе в помощь Бузину", – иронически прокомментировал новость о новом проекте "Бабьего Яра" Дацко.