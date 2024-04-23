Скандал вокруг 7-летнего переселенца в библиотеке Тернополя: омбудсмен обратился к власти

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к руководству Тернопольской областной военной администрации с требованием проверить обстоятельства случившегося с 7-летним переселенцем в городской библиотеке скандала. Омбудсмен отметил, что проявления дискриминации внутренне перемещенных лиц в любой сфере недопустимы и призвал принять меры по инциденту.

Об этом Лубинец сообщил в официальном Telegram-канале. Он отметил, что согласно закону, ВПЛ имеют такие же права, как и другие граждане Украины.

"Информация о конфликте между семьей переселенцев и областной детской библиотекой распространилась сетью. Речь шла о том, что ребенку из семьи ВПЛ отказали в свободном и безвозмездном получении во временное пользование книг из фонда библиотеки. В результате ребенок получил книги только после уплаты родителями залога в 600 гривен", – написал омбудсмен.

Он добавил, что защита прав ребенка – одно из девяти основных направлений работы института Уполномоченного по правам человека.

Напомним, в областной библиотеке Тернополя маленькому переселенцу отказались выдавать книги, потому что мальчик вроде бы может написать на страницах "Слава России" или другие антиукраинские фразы. О случае рассказала его мама Екатерина Посохова в одной из соцсетей. Женщина поделилась, что когда мальчик взял книги, в заведении им выставили счет в размере 600 гривен как залог за издание.

Заместительница директора Тернопольской областной библиотеки для детей Надежда Чайкивская прокомментировала ситуацию. Она сообщила, что в заведении действует разработанная инструкция, согласно которой людям, не зарегистрированным на постоянном месте жительства, дорогостоящие издания дают под залог. Сумма должна соответствовать приблизительной стоимости книги.

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