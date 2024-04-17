'Они сами дали 600 гривен!' Скандал вокруг школьника-переселенца в Тернополе получил продолжение: руководство библиотеки озвучило свою версию

Заместитель директора Тернопольской областной библиотеки для детей Надежда Чайкивская прокомментировала ситуацию, которая случилась с мальчиком, которому якобы не давали книги, потому что он переселенец. Она сообщила, что в заведении действует разработанная инструкция, согласно которой людям, не зарегистрированным на постоянном месте жительства, дорогостоящие издания дают под залог. Сумма должна соответствовать приблизительной стоимости книги.

По словам Чайкивской, когда в библиотеку пришла мама с сыном, то женщина сама дала 600 гривен. Однако сколько именно нужно оставлять денег, им никто не озвучивал. Об этом руководительница рассказала в интервью Гал-инфо.

"Они сразу пришли и сами озвучили сумму, понимаете? Слышали ли они где-нибудь информацию, что берется залог? Я не знаю. Они пришли сразу с суммой 600 гривен. Им библиотекарь даже не озвучила, им даже не успели объяснить, что это такое. Они это все снимали на камеру, мы совершили ошибку, что сами этого не снимали", – рассказала Чайкивская.

Она объяснила, что по возвращении книг читателям отдают обратно полностью всю сумму. Заместитель руководителя библиотеки заверила, что в таких действиях нет ничего противозаконного и залог документируется. Также, по ее словам, женщине предлагали предъявить документы, согласно которым нужно оставлять средства, однако она не хотела их видеть.

Чайкивская добавила, что книги под залог выдают не только внутренне перемещенным лицам, но и жителям Тернопольской области в случае, если это ценное издание или таких экземпляров несколько в библиотеке. Она объяснила, что когда человек приехал временно, а потом уехал и не вернул книгу, то заведению нужно возместить ее стоимость.

Руководитель Централизованной библиотечной системы для детей Львова Василий Кметь рассказал, что такая ситуация возникла из-за самих библиотекарей. По его словам, все услуги в таких заведениях должны быть бесплатными. Однако из-за недофинансирования работники часто прилагают усилия, чтобы обеспечивать фонды таким образом.

"Были подобные ситуации. Когда речь идет о публичных библиотеках, то, учитывая вечное недофинансирование комплектования, библиотекари прилагают много усилий для того, чтобы обеспечивать фонды. Другими словами, они сами часто покупают, ищут спонсоров или дарителей. И у них действительно есть такое ревностное отношение к своим коллекциям, к своим фондам. Однако все услуги, которые предоставляет библиотека, бесплатные", – сказал Кметь.

Он также отметил, что платными услугами в библиотеках могут быть, например, аренда помещения или копирование материалов. Все остальное, по его словам, – самодеятельность, для которой нет прямого и законного основания.

Напомним, в областной библиотеке Тернополя маленькому переселенцу отказались выдавать книги, потому что мальчик якобы может написать на страницах "Слава России" или другие антиукраинские фразы. О случае рассказала его мама Екатерина Посохова в одной из соцсетей. Женщина поделилась, что ее сын любит читать и делает это везде. Два года они ходили в городскую библиотеку возле школы, однако им посоветовали пойти в областную, ведь там больше выбор. Но, когда мальчик взял книги, в заведении им выставили счет в размере 600 гривен как залог за издание.

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