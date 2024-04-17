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"Они сами дали 600 гривен!" Скандал вокруг школьника-переселенца в Тернополе получил продолжение: руководство библиотеки озвучило свою версию

Ольга Выпирайленко
Общество
3 минуты
1,3 т.
'Они сами дали 600 гривен!' Скандал вокруг школьника-переселенца в Тернополе получил продолжение: руководство библиотеки озвучило свою версию

Заместитель директора Тернопольской областной библиотеки для детей Надежда Чайкивская прокомментировала ситуацию, которая случилась с мальчиком, которому якобы не давали книги, потому что он переселенец. Она сообщила, что в заведении действует разработанная инструкция, согласно которой людям, не зарегистрированным на постоянном месте жительства, дорогостоящие издания дают под залог. Сумма должна соответствовать приблизительной стоимости книги.

По словам Чайкивской, когда в библиотеку пришла мама с сыном, то женщина сама дала 600 гривен. Однако сколько именно нужно оставлять денег, им никто не озвучивал. Об этом руководительница рассказала в интервью Гал-инфо.

"Они сами дали 600 гривен!" Скандал вокруг школьника-переселенца в Тернополе получил продолжение: руководство библиотеки озвучило свою версию

"Они сразу пришли и сами озвучили сумму, понимаете? Слышали ли они где-нибудь информацию, что берется залог? Я не знаю. Они пришли сразу с суммой 600 гривен. Им библиотекарь даже не озвучила, им даже не успели объяснить, что это такое. Они это все снимали на камеру, мы совершили ошибку, что сами этого не снимали", – рассказала Чайкивская.

Она объяснила, что по возвращении книг читателям отдают обратно полностью всю сумму. Заместитель руководителя библиотеки заверила, что в таких действиях нет ничего противозаконного и залог документируется. Также, по ее словам, женщине предлагали предъявить документы, согласно которым нужно оставлять средства, однако она не хотела их видеть.

"Они сами дали 600 гривен!" Скандал вокруг школьника-переселенца в Тернополе получил продолжение: руководство библиотеки озвучило свою версию

Чайкивская добавила, что книги под залог выдают не только внутренне перемещенным лицам, но и жителям Тернопольской области в случае, если это ценное издание или таких экземпляров несколько в библиотеке. Она объяснила, что когда человек приехал временно, а потом уехал и не вернул книгу, то заведению нужно возместить ее стоимость.

Руководитель Централизованной библиотечной системы для детей Львова Василий Кметь рассказал, что такая ситуация возникла из-за самих библиотекарей. По его словам, все услуги в таких заведениях должны быть бесплатными. Однако из-за недофинансирования работники часто прилагают усилия, чтобы обеспечивать фонды таким образом.

"Были подобные ситуации. Когда речь идет о публичных библиотеках, то, учитывая вечное недофинансирование комплектования, библиотекари прилагают много усилий для того, чтобы обеспечивать фонды. Другими словами, они сами часто покупают, ищут спонсоров или дарителей. И у них действительно есть такое ревностное отношение к своим коллекциям, к своим фондам. Однако все услуги, которые предоставляет библиотека, бесплатные", – сказал Кметь.

"Они сами дали 600 гривен!" Скандал вокруг школьника-переселенца в Тернополе получил продолжение: руководство библиотеки озвучило свою версию

Он также отметил, что платными услугами в библиотеках могут быть, например, аренда помещения или копирование материалов. Все остальное, по его словам, – самодеятельность, для которой нет прямого и законного основания.

Напомним, в областной библиотеке Тернополя маленькому переселенцу отказались выдавать книги, потому что мальчик якобы может написать на страницах "Слава России" или другие антиукраинские фразы. О случае рассказала его мама Екатерина Посохова в одной из соцсетей. Женщина поделилась, что ее сын любит читать и делает это везде. Два года они ходили в городскую библиотеку возле школы, однако им посоветовали пойти в областную, ведь там больше выбор. Но, когда мальчик взял книги, в заведении им выставили счет в размере 600 гривен как залог за издание.

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