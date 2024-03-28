Скандал с пабом в Харькове, который продавал коктейли 'Мечта педофила', 'Лесбиянка' и 'Дешевая хвойда', получил неожиданное продолжение

Относительно бара "Поза зоною" в Харькове открыто производство. Причиной стали возмутительные и дискриминационные названия напитков в коктейльной карте заведения – они толеруют и романтизируют педофилию, изнасилование и сексизм. Поскольку администрация паба после огромного количества жалоб не признала своей вины и даже в крайне грубой форме отвечала украинцам на обвинения, за дело взялись активисты, в частности, тьюторка общественной организации "Дівчата" Ольга Новак.

Ольга подала жалобу на заведение в Госпродпотребслужбу и Омбудсмену по правам человека. 28 марта в своих InstaStories она поделилась, что получила ответ.

"Пришло письмо от Уполномоченного по правам человека, что открыли производство", – поделилась активистка.

Напомним, харьковский бар предлагал своим посетителям попробовать коктейли под такими названиями: "Мечта педофила", "Инцест", "Дешева хвойда", "Изнасилованный", "Глубокая глотка", "Первый секс", "Врот", "Насосала", " Проститутка", "На лицо", "Садистка" и т.д.

И пока представители заведения позорно "отгавкивются" на замечания украинцев, обвиняя их в "отсутствии чувства юмора", а также "проплаченности", представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в письме Ольге Новак отметил: "Поскольку затронутые вопросы требуют осуществления дальнейшей проверки, информирую о принятом решении об открытии производства по Вашему заявлению. Учитывая необходимость осуществления дополнительных мер контроля за соблюдением принципов недискриминации в различных сферах общественных отношений и равных прав и возможностей женщин и мужчин, дальнейшее рассмотрение заявления будет осуществлено в рамках производства в соответствии с "Положением о порядке осуществления производства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по делам о нарушении прав и свобод человека и гражданина, утвержденного приказом Уполномоченного".

Накануне Ольга Новак в комментарии СМИ отмечала, что решила бороться с политикой бара на уровне государства, поскольку только публичная огласка и осуждение смогут на него повлиять.

"Этот бар в комментариях реагировал очень агрессивно и я поняла, что по-другому мы не сможем на них повлиять – только жалобами и общественной оглаской. Если мы, как общество, хотим жить в безопасности, то должны реагировать на такие случаи. Я убеждена: если бизнесы или отдельные люди не видят проблемы в высказываниях, поддерживающих культуру изнасилования, мы должны делать все, чтобы они перестали существовать. Потому что люди, не понимающие базовые ценности, понимают язык денег и общественного осуждения", – комментировала активистка.

Как мы уже отметили, коммуникация от заведения шокировала украинцев не меньше, чем его концепция и коктейли "Мечта педофила" или "Изнасилованный". Все, кто выражает свое возмущение, по мнению представителей бара, "неадекватные" и "проплаченные". Своих ошибок "Поза зоною" отнюдь не признает, еще и жалуется на отсутствие "чувства юмора" у "хейтеров", демонстрируя свое откровенное неуважение и безразличие к мнению комментаторов.

Скандал получил широкую огласку, поэтому представители заведения решили содержательно прокоммуникировать. Казалось бы, совершенно очевидно, что коктейли с наименованиями, романтизирующими изнасилование и педофилию, а также легализующими сексизм, не имеют права на свое существование в цивилизованном обществе. Впрочем, команда "Поза зоною" пришла к совсем другим выводам. Детальнее об этом – читайте в нашем материале.

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