'Квартал 95' разгневал украинцев номером о мужчинах, чьи жены после 24 февраля выехали за границу: в скандале снова засветилась Ирина Гатун

"Квартал 95" в своем новом выпуске решил пошутить о семьях, которые разлучились из-за полномасштабной войны: женщина уехала за границу ради безопасности, а мужчина остался в Украине. Впрочем, бестолковые "шутки" студии в очередной раз вызвали возмущение в сети.

Многим зрителям юмор "кварталовцев" показался низкосортным. Свои отзывы они оставляют под соответствующим видео на странице студии в Instagram.

Так, зрителям показали музыкальный номер, в котором был задействован знаменитый украинский композитор и пианист Евгений Хмара. Музыкант аккомпанировал скандальной актрисе "Квартала" Ирине Гатун – той самой, которая уже опозорилась номером о девушке "сиськадовська" в новогоднем выпуске шоу, а впоследствии даже попали в базу "Миротворец" за посещение аннексированного Россией Крыма.

Гатун в новом номере играла женщину, которая вернулась из Польши, где провела полтора года из-за полномасштабного вторжения. Она пела песню на мотив "Ой у вишневому саду" с другим "смешным" текстом. Весь юмор был построен на том, как "голодный" муж набросился на жену еще в поезде и не мог удовлетвориться ни в кафе, ни в такси по дороге домой, ни в лифте.

Так, актриса спела: "На першу колію швидкий з Варшави потяг прибував, я ще не вийшла із купе, а він мене вже роздягав. Додому я просилася, а він не чув, бо вже стогнав. Ой, милий мій, ну зупинись, вже наш состав в депо іде, хоча би випусти людей, що їхали зі мной в купе. І квіти подаруй вже ці, що ти весь час тримав в руці. Нас врешті вигнав провідник, пішли поїсти в KFC. В биральню я зашла на мить, а він вже там і без трусів. Кричить, у двері не гатіть, бо я терпів, і ви терпіть".

Далее по сюжету вульгарной песни, которая должна была получиться смешной, муж не давал покоя жене в такси, так что "в машине вспотело стекло". Потом Гатун протянула: "У ліфті знов він за своє, я кажу "Стоп!", він дістає. Кажу йому "Не встигнеш ти", він принципово взяв і встиг".

Когда мужчина наконец-то удовлетворился и прилег отдохнуть, позицию "голодной" заняла женщина: "Настала очередь уже моя".

Видео было обнародовано на странице студии всего час назад (на момент написания новости), но уже собрало немало негативных и возмутительных отзывов. Украинцы считают, что тема разлуки из-за войны для многих семей болезненна, поэтому шутить об этом в таком контексте – "кощунство" и "дно".

Напомним, в январе вокруг "Квартала 95" не утихал громкий скандал из-за номера с высмеиванием жителей оккупированного Скадовска. Пресс-служба "1+1" извинилась за это и заявила, что полный выпуск программы перемонтируют, вырезав громкий эпизод. Студия "Квартал 95" также извинилась, подчеркнула, что уважает всех переселенцев и не хотела оскорбить жителей временно оккупированного города.

После скандала со Скадовском и поездками в Крым Ирина Гатун попала в базу "Миротворец", которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права. Ее имя фигурирует там под такой аргументацией: "Участие в попытках легализации оккупации АР Крым Россией (страной-агрессором и террористом). Публичное надругательство над украинскими гражданами, находящимися на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях".

Как писал OBOZ.UA, позже Гатун заверила, что ездила в оккупированный Крым "законно". Звезда заметила, что не понимает, почему некоторые соотечественники ее "гнобят".

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