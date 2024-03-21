'Мечта педофила', 'Дешевая хвойда' и прочее. Паб в Харькове оскандалился в сети: на замечания украинцев персонал еще и 'отгавкивался'

"Мечта педофила", "Инцест", "Дешевая хвойда", "Изнасилованный", "Глубокая глотка", "Первый секс", "Врот" – это лишь малая часть названий коктейлей, которые можно встретить в меню паба "Поза зоною" в Харькове. Такой дискриминационный, сексистский и просто возмутительный нейминг, романтизирующий педофилию и сексуальное насилие, ко всему еще нарушает законодательство Украины.

Шокированные этими названиями украинцы пришли на страницу заведения в Instagram и начали писать свои замечания. В ответ же получили грубые и язвительные комментарии о том, что "юмор надо понимать", а все недовольные названиями интернет-пользователи – "кучка детей".

Как известно, коктейль-бар открылся в центре города несколько месяцев назад. Он расположился на территории Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. Кроме перечисленных уже выше названий напитков, в меню также можно встретить коктейли "Насосала", "Проститутка", "На лицо", "Садистка" и т.д.

На это обратила внимание украинская певица Туча, которая сделала заведению замечание под одним из постом в комментариях. Она написала: "А вас никак не смущают названия в вашей коктейльной карте? "Мечта педофила" – это вообще как воспринимать?"

Представители заведения на это выдали: "Воспринимайте так, как позволяет ваша фантазия".

Исполнительница же ответила: "Смотрите, все очень просто – заявление в полицию написано, обращение в госпроцпотребслужбу тоже. Все в рамках закона, не фантазий". Впрочем, на этот раз ответ паба был еще более язвительным и грубым: "Прекрасно. Вы молодец, заслужили признание! Ведь нам же всем так не безразлична какая-то девчонка, которая нагнала сюда таких же неадекватных, как и она (нет)".

Как мы уже отметили, коммуникация от заведения шокировала украинцев не меньше, чем его концепция и коктейли "Мечта педофила" или " Изнасилованный". Все, кто выражает свое возмущение, по мнению представителей бара, "неадекватные" и "проплаченные". Своих ошибок "Поза зоною" отнюдь не признает, еще и жалуется на отсутствие "чувства юмора" у "хейтеров", демонстрируя свое откровенное неуважение и безразличие к мнению комментаторов.

Скандал получил широкую огласку, поэтому представители заведения решили содержательно прокоммуницировать. Казалось бы, совершенно очевидно, что коктейли с наименованиями, романтизирующими изнасилование и педофилию, а также легализующие сексизм, не имеют права на существование в цивилизованном обществе. Впрочем, команда "Поза зоною" пришла к совсем другим выводам.

Нарратив заведения не изменился. На возмущения украинцев они ответили упреками типа "кто вас проплатил?" и "вы все обижены жизнью". Со дна постучали, когда представители паба назвали феминисток "мохнатыми королевами" и вообще отказались извиняться за свои откровенно позорные позиции в меню и грубое общение с украинцами.

Заметим, согласно части 1 ст. 8 Закона Украины "О рекламе", в рекламе запрещается "помещать утверждения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, отношения к религии, по языковым признакам, родом и характером занятий, местом жительства, а также дискредитирующими товары других лиц".

Кроме того, согласно части 3 ст. 7 Закона Украины "О рекламе", реклама не должна содержать информации или изображений, нарушающих этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегающие правилами приличия.

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