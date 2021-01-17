Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

Погода в Украине до средины следующей недели будет морозной, особенно ночью, когда столбики термометров опуститься ниже -20 градусов. А с четверга, 21 января, ожидается потепление.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Хотя, по словам начальника его отдела метеопрогнозов Владислава Билыка, к концу января такие же морозы вновь вернутся в некоторые регионы страны.

Так, в ближайшие дни, 18-20 января, в Украине днем приморозит до -13 градусов, на севере страны даже до -16. В северных регионах будет значительно холоднее и ночью – до -22. Хотя, по словам синоптиков, ощущаться будет как -24.

"На выходные нас ждет морозная погода, вся территория Украины будет в холодном воздухе, ночные температуры -15... -20 градусов. На юге немного теплее – около 10-15 мороза. А кое-где, на севере, западе даже до -23 ночью", – сказал Билыка в комментарии "Украина 24".

Но уже с 21 января синоптическая картина изменится – по всей стране потеплеет. Например, погода в Киеве вчетверг обещает, что столбики термометров покажут уже 0… +2, а ночью до -9 градусов.

В северных и восточных областях днем прогнозируют максимум -3 градуса, а ночью до -11, на востоке -15.

В центре температура повысится от -1 до +3 днем, но ночью все так же холодно – до -12. Теплее всего будет на западе: +2… +7 днем, до -6 ночью и на юге – около +3… +6 и -2 соответственно.

Осадков в период 18-21 января не прогнозируют, днем в областях ожидается немного ветряно, но солнечно и будет наблюдаться оттепель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января в Украинских Карпатах выпало до метра снега. Синоптики предупредили, что из-за этого в горах будет сохраняться значительная лавинная опасность (3 уровень).