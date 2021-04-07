Синоптики предупредили украинцев о похолодании и дождях в четверг

Юрий Сергиенко Общество 21:01, 7.04.2021 Обновлено: 21:15, 7.04.2021

Погода в Украине в четверг, 8 апреля, будет преимущественно солнечной и ясной, за исключением нескольких областей, где пойдет дождь.

Такая информация обнародована на сайте Украинского гидрометцентра. Также по стране похолодает (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут местами в западных и северных областях. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью в западных, северных и центральных областях снизится от 2 тепла до 2 мороза, на юге и востоке +5… +8. Днем по Украине ожидается от 5 до 9 тепла.

В Киеве в четверг будет ясно, ночью от 0 до 2 тепла, днем +7… +9.

Прогноз погоды в Украине на 8 апреля.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля Львовскую область засыпало снегом. В регионе из-за ухудшения погодных условий временно ограничивали движение на части автодорог для большегрузного транспорта.

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