Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине: снегопад, порывы ветра и гололедица

В ночь на понедельник, 3 января по всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. На севере страны – в Черниговской, Полтавской и Сумской областях – снегопад, метели, ветер и гололедица.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, гололедица также ожидается в центральных и восточных областях: Киевской, Черкасской, Харьковской, Лугангской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской.

Порывы ветра в течение суток достигнут 15-20 м/с (1-й уровень опасности – желтый). На юге и западе страны – местами небольшие осадки.

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Температура ночью составит -1 -6 градусов, на востоке -9 -14, на западе Украины – от 0 до +5 градусов.

Днем на большинстве территории ожидается небольшой дождь. Температура – +2 +10 градусов тепла.

В Киевской области облачно, ночью синоптики прогнозируют мокрый снег, гололедицу, -2-4 градуса мороза. Днем – небольшой дождь, +5 +7 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали существенное потепление, которое ожидается в Украине в начале недели. Ночью 3 января погода еще будет морозной, а затем практически по всей территории страны ожидается плюсовая температура и днем, и ночью.