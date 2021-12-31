Дожди со снегом и температурные качели: синоптики спрогнозировали погоду до Рождества. Карта

Погода в Украине с 1 по 8 января будет переменчивой. Почти все дни ожидаются осадки в виде снега и дождей, однако иногда пробьется солнце.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На выходных потеплеет, однако в начале недели ударят сильные морозы, которые быстро спадут (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).Погода на 1 января

Дожди накроют всю Украину, на севере и западе они будут сопровождаться снегом.

Ночью почти везде плюсовая температура – от 3 до 5 градусов, на северо-востоке от 1 до 3 мороза.

Днем в субботу в целом по стране +4… +8, в северных и восточных областях всего лишь 1-3 тепла.

Видео дня

В Киеве дожди, ночью и днем от 3 до 6 тепла.

Погода на 2 января

Осадки в воскресенье прекратятся и появится солнце во всех областях страны.

Вместе с тем немного усилятся морозы. Ночью прогнозируют -1… -4, днем от 1 до 3 тепла, на востоке, севере, а также в Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях до 1 мороза.

В Киеве ночью от 4 до 5 мороза, днем от 1 мороза до 1 тепла.

Погода на 3 января

В понедельник снова вернутся осадки, при чем во все регионы. Дожди пойдут на западе и в Крыму, в остальных областях – снег.

Ночью морозы существенно усилятся на востоке и севере – от 8 до 10 градусов, в южных и центральных областях -4… -7, в западных – от 1 мороза до 1 тепла.

Днем прогнозируют от 2 до 5 тепла на западе, юге и в центре. В северных и восточных областях -1… -5.

В Киеве пойдет снег, ночью от 4 до 6 мороза, днем -1… +1.

Погода на 4 января

Во вторник также ожидаются дожди в большинстве областей, на востоке со снегом.

Температура воздуха будет колебаться от 1 до 5 тепла, на северо-востоке до 1 мороза. Днем +3… +8, в восточных регионах до 1 мороза.

В Киеве пойдут дожди, ночью и днем от 1 до 5 тепла.

Погода на 5 января

В среду осадки в виде дождя со снегом сохранятся местами на западе, а также в северных и восточных областях.

Морозы будут только на северо-востоке – до 1 градуса и ночью, и днем. В остальных регионах ночью от 1 до 5 тепла, днем +2… +4 на западе, севре и в центре, в южных областях от 6 до 9 тепла.

В Киеве облачно, ночью от 0 до 2 тепла, днем до +5.

Погода на 6, 7 и 8 января

Как сообщает УНН, предварительно синоптики прогнозируют в большинстве областей небольшой снег. Ночью похолодает до -6, днем от 0 до 5 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Украину должно прийти весеннее тепло, но оно продержится недолго.