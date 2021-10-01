Синоптики предупредили о заморозках: объявлен І уровень опасности. Карта

В Украине с 1 по 3 октября практически по всей территории страны ожидаются заморозки на поверхности почвы. По прогнозу синоптиков, местами температура воздуха будет 0…+5 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра. Метеорологи объявили І уровень опасности, желтый. Однако заморозков не предвидится в южных и западных областях.

При этом в северо-восточных областях прогнозируются заморозки в воздухе 0…+3 градуса. (II уровень опасности, оранжевый). Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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В Киеве и области 1-3 октября прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0…+5 градусов и местами в воздухе 0…+2 (І уровень опасности, желтый).

Добавим, что по данным Укргидрометцентра, погода в Украине в начале октября будет по осеннему теплой. Максимально воздух прогреется до +20 градусов, однако по ночам в регионах прогнозируются заморозки. При этом дождей с 1 по 4 октября в стране не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сказал, что на протяжении второго месяца осени-2021 погода в Украине по температуре будет близкой к климатической норме. А в целом не исключены заморозки в начале октября, позже снег – не только в Карпатах.

Народный синоптик Леонид Горбань сказал, что погода в Украине осенью 2021 года будет холодной и дождливой. Первые морозы прогнозируют уже в октябре, а снег – в ноябре.