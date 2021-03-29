Синоптик сказала, когда в Украине потеплеет до плюс 19

Погода в Украине до конца марта и начала апреля будет преимущественно сухой и солнечной. В регионах возможное потепление до +19 градусов тепла.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в Украину 30 марта придет антициклон Nikole, что вместе с восточным антициклоном вытеснят сегодняшний влажный одесский циклон дальше в воды Черного моря.

"Завтра, 30 марта, осадков не предвидится, разве что на Западе Украины местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны на Одесщине и в Крыму. Однако все же в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Поэтому уже вскоре, а именно 1 апреля в Украине ожидается прекрасная теплая погода, до +14+19 градусов", – сообщила метеоролог.

В целом, температура воздуха во вторник, 30 марта, самой низкой ожидается на Западе и Востоке: днем ​​+6+10 градусов, на остальной территории будет теплее: +10+14 градусов. Небольшие "минуса" прогнозируются только ночью в восточных областях Украины.

В Киеве 30 марта будет тепло +10+12 градусов, без осадков. Однако уже 1 апреля потеплеет до +16+18 градусов. Но ближе к выходным 3-4 апреля воздух посвежеет и пойдут дожди.

По данным Диденко, ветер в большинстве областей будет южных направлений, небольшой или умеренный.

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