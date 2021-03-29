Синоптикиня сказала, коли в Україні потеплішає до плюс 19

Погода в Україні до кінця березня й початку квітня буде переважно сухою й сонячною. У регіонах можливе потепління до +19 градусів.

Про це в Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в Україну 30 березня прийде антициклон Nikole, що разом зі східним антициклоном витіснить сьогоднішній вологий одеський циклон далі в води Чорного моря.

"Завтра, 30 березня, опадів не передбачається, хіба що на заході України місцями пройде невеликий дощ, і залишки вологості можливі на Одещині та в Криму. Проте все ж у більшості областей переважатиме суха погода. Тому вже незабаром, а саме 1 квітня, в Україні очікується прекрасна тепла погода, до +14...+19 градусів", – повідомила метеорологиня.

Загалом температура повітря у вівторок, 30 березня, найнижчою очікується на Заході і Сході: удень +6...+10 градусів, на решті території буде тепліше: +10...+14 градусів. Невеликі "мінуси" прогнозуються лише вночі в східних областях України.

У Києві 30 березня буде тепло, +10...+12 градусів, без опадів. Однак уже 1 квітня потеплішає до +16...+18 градусів. Але ближче до вихідних 3-4 квітня повітря посвіжішає й підуть дощі.

За даними Діденко, вітер у більшості областей буде південних напрямків, невеликий або помірний.

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