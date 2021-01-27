Украину снова накроет снег и дожди: синоптик дала прогноз о циклоне

В четверг, 28 января, в Украине южный циклон с атмосферными фронтами снова спровоцирует ухудшение погоды – снегопады и дожди в тех регионах, где будет плюсовая температура.

Об этом в своем прогнозе на странице в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, снег и мокрый снег следует ожидать на юге, западе и севере. Ближе к востоку зимние осадки смешаются с дождем, также возможен порывистый ветер.

Что касается западных регионов, то там, несмотря на облачность, осадки маловероятны (они возможны только местами). Температура воздуха в четверг на большей части территории Украины составит в течение дня 0-3 градуса мороза. В восточных областях, на юго-востоке и на Днепропетровщине ожидается 2-7 градусов тепла. На дорогах в тех регионах, где будет подмораживать, оьещают гололедицу.

В Киеве же 28 января прогнозируется снегопад. Из-за этого движение на скользких дорогах может осложниться. Кроме того, ухудшатся погодные условия и из-за северного ветра. Столбики термометров ночью снизятся до небольших "минусов", а днем будут держаться на уровне от -1...+1 градуса.

"А пока особая внимательность всем, кто в полосе Одесса – Кропивницкий – Полтава – Сумы, это сейчас зона снегопадов! В дальнейшем в Украине похолодание усилится до умеренного", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, обильные зимние осадки в Украине будут идти в течение 27-28 января. По данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, самой ощутимой зима будет на севере, в центре и в некоторых южных областях.

Напомним, из-за циклона в Украине оказались обесточенными более 100 населенных пунктов, а также были перекрыты некоторые дороги.

Особенно непогода разгулялась в Одессе. Город буквально засыпало снегом, попадали деревья.