Синоптик предупредила о ливнях перед Новым годом в Украине

Во вторник, 29 декабря, в Украине ожидается сильный дождь и мокрый снег практически на всей территории страны.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook, температура воздуха в течение дня будет +5 +9 градусов, на юге +7 +14 градусов.

На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее – днем ​​0 +4 градуса, ночью минусовая температура.

В Киеве 29 декабря прогнозируют сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, днем ​​без существенных осадков.

"Температура воздуха ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем ​​в столице столбики термометров подскочат до +5 +7 градусов!" – отметила Диденко.

Синоптик добавила, что к концу 2020-го года и в начале 2021-го года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Новый год на всей территории Украины снега не будет, но пойдет дождь и потеплеет.