Синоптикиня попередила про зливи перед Новим роком в Україні

У вівторок, 29 грудня, в Україні очікують на сильний дощ і мокрий сніг практично на всій території країни.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook, температура повітря протягом дня буде +5...+9 градусів, на півдні +7...+14 градусів.

На північному сході і сході України буде трохи свіжіше – удень 0...+4 градуси, вночі мінусова температура.

У Києві 29 грудня прогнозують сильний вітер. Найближчої ночі очікують на дощ, місцями мокрий сніг, удень без істотних опадів.

"Температура повітря вночі близько нуля, може бути слизько, а ось вдень у столиці стовпчики термометрів підскочать до +5...+7 градусів!" – зазначила Діденко.

Синоптикиня додала, що до кінця 2020 року і на початку 2021-го в Україні переважатиме тепла, майже весняна погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік на всій території України снігу не буде, але піде дощ і потеплішає.