Символ чести, доблести и славы: бригада спецназначения 'Богуна' получила свой флаг

Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна получила боевое знамя. Его из рук президента Украины Владимира Зеленского получил командир бригады полковник Олег Уминский.

Вручение боевого флага состоялось в рамках торжеств по случаю Дня защитников и защитниц Украины, проходивших 1 сентября на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость". Об этом сообщили в 1 ОБРСП Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Первая отдельная бригада специального назначения сегодня получила свое боевое знамя. Командиру бригады полковнику Олегу Уминскому его вручил президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Слава Украине! Слава ВСУ! Слава воинам-богуновцам!" – отмечено в сообщении в Telegram-канале бригады.

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Воины видят особый символизм в том, что боевое знамя как признание заслуг бригады в приближении Победы, им было вручено именно в День защитников и защитниц Украины.

"Вручение боевого флага, высочайшей ценности воинской части – это признание заслуг бригады Богуна. Флаг - это символ чести, доблести и славы. Мы поздравляем всех побратимов и желаем с честью и достоинством пронести этот флаг до самой Победы!" – подчеркнули в бригаде.

Кроме 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна 9-го армейского корпуса Сухопутных войск, боевые флаги этого дня были вручены 47-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск, 37-й отдельной бригаде морской пехоты. -му отдельному береговому ракетному дивизиону 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-Морских сил, 130-му отдельному батальону территориальной обороны 241-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Напомним, 1 октября Зеленский и военное командование поздравили украинских героев с Днем защитников и защитниц.

"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не может и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько потребуется!" , делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше", – отметил президент в своем поздравлении.

Во время торжеств по случаю государственного праздника глава государства вручил госнаграды воинам. Кроме представителей военно-политического командования Украины в церемонии взял Верховный представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель. Он 1 октября прибыл в Киев и вместе с Зеленским почтил украинских героев.