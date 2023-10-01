'Трудные времена сделали нас сильными': Зеленский и военное командование поздравило украинских героев с Днем защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский и военное командование нашей страны поздравило украинских героев с Днем защитников и защитниц. Глава государства отметил, что наши сильные воины ежедневно приближают победу Украины.

Зеленский отметил, что враг не сможет побороть стойкость, выдержку, прочность и отвагу наших воинов. Обращение ко Дню защитников и защитниц президент опубликовал в Telegram(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам президента, украинские воины ежедневно приближают победу нашей страны и проявляют готовность сразиться с врагом столько, сколько потребуется. Зеленский подчеркнул, что в начале полномасштабной войны наши защитники остановили значительные силы вражеской армии и не позволили оккупантам захватить сотни городов и сел.

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"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу. Они не имеют срок действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько потребуется!" Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше. Слава всем, кто сражается и защищает Родину! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава украинскому народу!", – заявил президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что герои в форме Вооруженных сил, Нацгвардии, Службы безопасности, госпогранслужбы, полиции, спасателей каждый день борются за свободу Украины.

"Напротив нас – враг. Подлый, который убивает и тех, кто с оружием, и тех, кто без него. У врага цель – уничтожить нас и наше государство. Но я уверен – ему это не удастся. И все мы доводим это каждый день. Защитник и защитница – это не просто слова. Это тяжелая работа – ежеминутно, каждый час, для победы", – заявил в обращении Залужный.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выразил благодарность каждому защитнику и защитнице за службу.

"С Днем защитников и защитниц Украины. Я благодарен каждому и каждой за службу и защиту. Горд, что мы вместе уничтожаем россиян в борьбе за независимость Украины. Помним всех, кто отдал свою жизнь за будущее государства", – написал Сырский в Telegram.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что для украинцев враг олицетворяет зло, несет убийства, разрушения и геноцид. Агрессор пытается изменить границы и стремится к новому тоталитаризму.

Но украинские защитники и защитницы ежеднево показывают свою эффективность, нанося удары всеми имеющимися средствами, уничтожая технику и личный состав российских окупантов. Враг терпит потери и отступает.

"Мы укореняемся в каждый метр украинской земли, убивая рашистов, и будем убивать их до тех пор, пока не освободим нашу независимую, соборную Украину! Еще Григорий Сковорода говорил, что мы победим тогда, когда осознаем, что за Украину нужно не умирать, а убивать!, – говорится в обращении Буданова.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем поздравлении заявил, что победа Украины над российскими оккупантами будет итогом борьбы многих поколений. По его словам, это будет подарок нашим детям и честь наших предков.

Он поблагодарил воинов за мужество, несокрушимость и жертвенность. Наев выразил благодарность за то, что, несмотря на все сложности, защитники и защитницы упорно отстаивают право нашего народа на свободную жизнь в успешной, независимой и суверенной Украине.

"Уважаемые боевые братья и сестры! Вы изменили свою жизнь, чтобы не изменилась наша жизнь и жизнь наших потомков. Вы сражаетесь за волю всех последующих поколений. Мы каждый день отдаем себе отчет в том, что можем потерять, а потому будем непоколебимо стоять до Победы. Вспомним всех, кто в разное время национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украины! Низко поклонимся светлой памяти павших героев", – заявил Наев.

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала отметил, что на плечах украинских защитников и защитниц держится свободное будущее Украины, о которой столетиями мечтали предыдущие поколения. По его словам, каждый день Украина платит высокую цену ради сохранения государства.

Он напомнил, что в этот день также отмечают День территориальной обороны. Шаптала поблагодарил за службу защитников-воинов ТрО, которые в первые часы и дни масштабного российского нашествия показали настоящий характер украинцев – свободолюбивый и воинственный, исполненный героизма и самопожертвования.

"Склоняю голову перед памятью защитников и защитниц, которые положили свою жизнь за свободу Украины. Всем нам невыносимо болит из-за потерь. Мы не можем вернуть погибших, но можем отомстить за каждого. А еще помнить и передать память о погибших героях будущим поколениям", – говорится в обращении Шапталы.

Напомним, в Украине с переходом Православной церкви на новый календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Этот день стал особо ценным для украинцев после полномасштабного вторжения России.

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