Победа будет! Зеленский в Киеве вручил госнаграды защитникам Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским защитникам и защитницам. Также глава государства почтил память военнослужащих, которые отдали свои жизни за суверенитет и независимость нашей страны.

Во время церемонии президент вручил боевые флаги и ленты почетной отваги воинским частям. Об этом говорится на странице Зеленского в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава государства отметил, что Украина имеет исторически наибольшую поддержку мира. Гарант отметил, что несмотря на временные сомнения, сила стремления украинцев к свободе способна преодолеть любые трудности.

Видео дня

Зеленский поблагодарил каждому защитник и защитнице, которые сегодня сражаются против российских оккупантов. Президент вручил военнослужащим государственные награды.

"Я благодарю всех, кто укрепляет новую и величественную историю свободы для Украины и украинцев, воли на поколение! И я желаю всем нашим защитникам и защитницам никогда не упускать никакой возможности для Украины. Надо каждую возможность обращать в приближение нашей победы – и победа будет", – заявил президент Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский и военное командование нашей страны поздравили украинских героев с Днем защитников и защитниц. Глава государства отметил, что наши сильные воины ежедневно приближают победу Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине с переходом Православной церкви на новый календарь теперь День защитников и защитниц празднуют 1 октября, в этот же день также отмечают церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Этот день стал особо ценным для украинцев после полномасштабного вторжения России.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.