Силы терробороны по всей Украине получат оружие: представитель Зеленского озвучил сроки

Сегодня, 15 января, в пограничных областях Украины должны были раздать оружие всем бригадам Сил территориальной обороны. Затем до февраля это произойдет по всей стране.

Такое заявление в эфире "Еспресо.TV" сделал нардеп от "Слуги народа" и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. Он отметил, что получил эти данные от командующего силами терробороны.

Также, помимо получения оружия, бригады узнают места своей дислокации.

"Процесс идет. До февраля мы должны во всех областях сделать то же (раздать оружие)", – сказал Вениславский.

В Украине с 1 января 2022 году начал действовать закон о национальном сопротивлении, по которому главная роль в территориальной обороне страны возлагается на Силы территориальной обороны ВСУ. Это формирование возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобороны рассказали, кого будут привлекать в ряды Сил терробороны.

Напомним, что летом 2021 года в Киеве состоялись масштабные учения по территориальной обороне, к которым привлекли военнообязанных и резервистов.