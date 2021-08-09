В Киеве стартовали масштабные учения теробороны, слышны взрывы. Эксклюзивные фото и видео

В Оболонском районе Киева в понедельник, 9 августа, начались масштабные учения сил территориальной обороны. В частности, к ним привлекли военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Учения проходили недалеко от жилого комплекса "Министерский" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

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Военнообязанные и резервисты должны были отработать совместные действия и отразить атаку на взводный опорный пункт 116 бригады территориальной бороны и президентского полка. Для этого на местности подготовили окопы и укрепления.

"Наступление противника" началось со стороны города Вышгород. Также задействовали бронеавтомобили "Варта" и боевые разведывательно-десантные машины.

Кроме того, учения проходят на территории столичной ТЭЦ 5. В задачу участников входит патрулирование и охрана территории, а также отражение нападения условной диверсионно-разведывательной группы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые ранее он внес на рассмотрение в Верховную раду заявив о них, как о неотложных. Речь идет о законе об основах национального сопротивления и об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Украине прошли международные украинско-британские военные учения CossackMace021 (Казацкая Булава 21). В мероприятии кроме нашей страны приняли участие Великобритания, Канада, США и Швеция.