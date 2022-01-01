Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ: что о нем известно

Генерал Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин в субботу, 1 января, был назначен президентом Владимиром Зеленским на пост командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

Этому новому роду войск, по закону "Об основах национального сопротивления", который действует с сегодняшнего дня, отводится главная роль в территориальной обороне страны, говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Юрий Алимович Галушкин родился 26 июня 1971 года в городе Хорол на Полтавщине. В 2001-2002 годах был участником миротворческой операции в Косово, с 2014 года участвовал в ООС на Донбассе.

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В 2014 и 2015 годах был и. о. командующего Высокомобильными десантными войсками, которые тогда входили в состав Сухопутных войск ВСУ. Когда их выделили в отдельный род войск, Галушкин был назначен заместителем командующего.

С конца 2019 года генерал Галушкин был главным инспектором Минобороны, а с середины 2020-го – заместителем главного инспектора.

В декабря 2020 года получил звание бригадного генерала. Награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ (2015) и ІІІ (2014) степеней.

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