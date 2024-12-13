Сильный магический день, будут серьезные трансформации: гороскоп на пятницу, 13-е

В пятницу, 13 декабря, 12-й лунный день переходит к вечеру в 13-й. Луна находится в Тельце, Солнце в Стрельце.

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С этим днем связано немало суеверий, однако стоит ли их сегодня учитывать, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"О пятнице 13-го существует много разных суеверий, но на самом деле цифра 13 – это трансформация, это определенные энергетические изменения, поэтому не бойтесь идти в трансформацию, не бойтесь разрушать старое строить новое", – призвала она.

По словам астролога, это очень сильный магический день, когда каждый может самостоятельно творить чудеса. "Вы можете программировать свою реальность, вы можете создавать магические мандалы", – объяснила она.

Также Исита Гая рассказала, что пятницу, 13 можно использовать для создания защитной вышивки на одежде. В нее можно заложить, как она будет вам помогать и чем служить. "Вы можете создавать своими руками магическую одежду. Например вы взяли какую-то одежду и нанесли на нее узор – это может быть цветной узор или, опять же, вышивка, или какая-нибудь нашивка, и сама одежда созданная в этот день будет помогать и служить вам в осуществлении ваших мечтаний и желаний", – рассказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака, обещающий не неудачи и провалы, а перспективы и романтику.

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