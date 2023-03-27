Сильные осадки, порывы ветра и до 12 мороза: в Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде в последнюю неделю марта

Последняя неделя марта принесет в Украину ухудшение погоды. Температура воздуха снизится местами до 12 градусов мороза, ожидаются дожди с мокрым снегом и порывы ветра до 25 м/с.

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Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, с юго-запада к Украине приближается активный циклон, который принесет осадки в большинство областей, а в западные, северные, Житомирскую, Винницкую, Черкасскую и Одесскую области – даже с мокрым снегом.

Уже 29-30 марта осадки ослабнут, но местами возможен небольшой снег. 31 марта преимущественно пройдут дожди.

Во вторник, 28 марта, в западных, северных, Черкасской и Винницкой областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, в связи с чем на дорогах возможен гололед.

Температура ночью и днем от +2 до +8 градусов тепла, в западных областях около 0. На остальной территории дожди, температура ночью от +1 до +6, днем +7... +12.

Ветер северо-западный, 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с, в западных областях местами до 25 м/с.

"Направление сначала южно-восточное, потом перейдет на северо-западное, которое принесет более холодную воздушную массу, но уже в пятницу направление снова изменится на южно-восточное", – рассказала синоптик.

В среду, 29 марта, в Украине предвидится небольшой снег, порывы ветра 15-20 м/с, днем 0... +6 градусов.

В четверг, 30 марта, +4... +10 градусов тепла, в Карпатах ночью -5... -12 градусов мороза, днем 0... -5. Без существенных осадков, на дорогах, кроме южной части страны, местами гололедица; температура ночью 0... -6.

31 марта ночью в западной и восточной части мокрый снег, температура ночью от +1 до -5 мороза, днем +4... +10.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США и Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF), весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

– В апреле в Украине ожидается переменчивая погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет пасмурнее, чем март, ожидают синоптики.