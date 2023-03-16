Апрель удивит своим непостоянством: когда в Украину придет настоящее весеннее тепло

В апреле 2023 года в Украине ожидается переменчивая погода с перепадом температур. Согласно прогнозу синоптиков, во втором месяце весны будет немного солнечных дней – он будет пасмурнее, чем март.

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Так, по данным ресурса AccuWeather, большая часть апреля будет облачной. В первой половине месяца температура воздуха ожидается на уровне +9 +15 градусов днем и +3 +8 ночью.

А с 14 апреля в страну придет настоящее весеннее тепло. Во второй половине месяца будет уже +14 +18 днем и +4 +10 ночью.

Особенно теплыми будут последние дни апреля – днем ожидается +18, ночью +10.

Осадков будет немного больше, чем в первый месяц весны. Согласно прогнозу синоптиков, дожди пройдут 2, 4, 10, 11, 12 и 20 апреля.

В то же время синоптики Meteoprog.ua прогнозируют до +21 +22 градусов тепла в конце месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Климатолог объяснила причины погодных качелей весной. Стратосферное потепление разрушает мощный струйный поток, который сдерживал порывы арктического холода.

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что метеорологическая весна наступит во второй декаде марта и ожидается теплой.

– По данным Wisemeteo, весна 2023 года будет прохладной и сухой. Тепло в Украину придет только со второй половины сезона.