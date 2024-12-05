Сильные молитвы к Святому Николаю: как попросить о здоровье и исполнении желаний

6 декабря по новоюлианскому календарю отмечают День Святого Николая. Эта дата является началом цикла рождественско-новогодних праздников. По преданию Николай родился где-то между 270 и 286 годами в городе Патаре на полуострове Ликия. Он вел праведную жизнь, тайно занимался благотворительностью, помогал нуждающимся, спасал невинных от смертной казни, освобождал пленных.

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Николай был избран епископом, а после смерти стал одним из важнейших христианских святых. OBOZ.UA публикует сильнейшие молитвы к святому, чтобы попросить о защите, покровительстве, здоровье и помощи.

Молитва к святому Николаю

Святителю отче Николаю, моли Бога о нас!

Великий Угоднику и Святителю Божию Николаю, Пастырю и Учителю всех, кто с искренним молением прибегает к Твоей помощи.

Ты помогал тем, которые прибегали к Тебе, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей.

Когда придет волна, где сила моя ослабела, трудности, становящиеся на пути жизни моей, слишком велики для меня. ятали о Тебе.

Благослови меня Святительской Твоей рукою, наставь на тропу добрую, вверги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога, спастись душе моей.

Молитва о здоровье и помощи

Всеблагий отец Николаю, великий и удивительный чудотворче!

Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от определенной смерти, ты своей опекой отгонял беду.

Искренне умоляю тебя, скорого утешителя находящихся в горе и нуждах нынешней жизни: Спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и мора, от тяжелой болезни и неожиданной смерти.

Храни меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из преждевременной жизни к вечности.

Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я сподобился (понравилась) навеки в небе, вместе с тобой, прославлять и величать Божье милосердие.

Молитва о защите

О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и теплой молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков.

Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и смерти всякого человека охраны.

И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем.

Спаси нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительством твоим и помощью и Своей благодатью и милосердием подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми.

Молитва о мирной жизни

О святителю Христову Николаю!

Услышь нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся Тебе, и моли о нас, недостойных, Создателя нашего и Владыки.

Прости Бога нашего быть милостивым к нам в нынешней жизни и в будущем возрасте, пусть не по делам нашим, а по Своей милости воздаст нам.

Избавь нас, угоднику Христову, от зла, которое находит на нас, и уйми волны восстающих против нас страстей и бед.

Пусть ради святой молитвы твоей не поглотит нас напасть и не потопить в бездне греховной и в болоте страстей наших.

Моли, святителю Николаю, Христу Богу нашему, чтобы преподал нам мирную жизнь и спасение и великую милость, ныне, и отпущение грехов, а душам нашим — постоянно, и во веки веков.

Молитва отпущения грехов

О всесвятый Николай, угодник великий Господень, искрен наш покровитель и повсюду в скорби скорый помощнику!

Помоги мне, грешному и ленивому, в нынешней этой жизни, умоляй Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, которые я совершил от юности моей, во всей жизни моей, делом, словом, помыслом и всеми моими чувствами: и при отходе души моей помоги мне, окаянному, умоли Господа Бога, Творца всех творений, избавить меня от воздушных мытарств и вечной муки, чтобы я всегда славил Отца, и Сына, и Святого Духа и твое милостивое покровительство, ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

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