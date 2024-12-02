Что делают на Святого Николая: украинские традиции

По новоюлианскому календарю День святого Николая приходится на 6 декабря. Николай открывает цикл зимних праздников и является любимым праздником детей, которые утром по традиции находят под подушками подарки.

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Не все знают, кем был Николай и почему его канонизировали. OBOZ.UA подробно рассказывает об истории и традициях праздника.

История Святого Николая

По преданию Николай родился где-то между 270 и 286 годами в городе Патаре на полуострове Ликия, на территории современной Турции. Николай был сыном Феофана и Ноны, богатых и верующих людей. Вырос мальчик в религиозной атмосфере, да и окрестили его сразу после рождения, что тогда было редкостью.

Николай был щедрым, добрым и милосердным человеком, который всегда приходил на помощь нуждающимся. Желая изучить науку, он переселился в город Мира. Достигнув совершеннолетия, Николай потерял родителей и решил потратить свое большое наследство на добрые дела. Но благотворительностью мужчина занимался тайно. Все же однажды горожане выследили его и из благодарности избрали епископом. В 325 году Николай посетил Первый Вселенский Собор в Никее, который построил император Константин Великий.

Святой Николай освобождал пленных, спасал невинных от смертной казни, неоднократно помогал бедным. Николай стал одним из важнейших христианских святых.

Народные приметы в День Николая

По погоде в этот день предсказывали, каким будет следующий год.

Если начал лить дождь – хорошо уродит озимые.

Если деревья покрылись изморозью – стоит ждать большой урожай.

Выпал снег на Николая – значит, зима будет затяжной и холодной. Теплая погода предвещает короткую и мягкую зиму.

Традиции на Николая

День святого Николая начали праздновать в средневековой Германии. Родители дарили детям лакомства, игрушки или новую одежду. Чтобы дети поверили в чудеса, подарки подкладывали тайно, ночью.

Затем традиции распространились и на соседние страны, в том числе на Польшу, а оттуда и Правобережную Украину, тогда находившуюся под Речью Посполитой.

В Украине существует много традиций празднования Дня святого Николая. К примеру, Слобожанщине издавна было принято собираться вместе после службы в церкви на праздничном застолье. Детям готовили особое печенье – николайчики. На Харьковщине, говорят историки, даже существовал обычай праздновать трехдневные "Миколині святки" – готовили кутью и компот. А на Подолье ждали "полазника" - человека с хорошей энергией и чистыми намерениями, который первым должен зайти в дом.

В день Николая также принято мириться со своими врагами.

Девушки, которые готовились к замужеству, наводили порядок в своих сундуках: готовили одежду и украшения, в которых должны встречать сватов.

Существовала традиция: проснувшись утром, нужно обойти свой двор, обязательно накормить скот и произнести: "Дай, Боже, добрий день. Щоби худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й зі своєю жоною". В некоторых регионах принято было окроплять скот освященной водой.

Николай также считается покровителем пленников, путешественников и моряков.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный список зимних праздников по новому календарю.

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