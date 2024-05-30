Украинский режиссер Константин Петрик погиб в бою у Очеретино
Во время выполнения боевого задания вблизи поселка Очеретино Донецкой области погиб украинский режиссер Константин Петрик. Трагедия произошла 27 мая.
Об этом сообщил бывший коллега воина Эльдар Магомедов на своей Facebook-странице. Кинематографист присоединился к рядам Национальной гвардии после полномасштабного вторжения, впоследствии стал командиром взвода.
У защитника остались жена и восьмилетний сын. Как пишет платформа DzygaMDB, Петрик работал вторым режиссером в таких проектах, как "Садовница", "Плут", "Ворон и Воробьев", "Ангелы", "Братья по крови 2", и других.
Возлюбленная погибшего Анастасия Данильченко также поделилась ужасным известием: "Это непоправимая потеря. Это дыра в душе каждого, кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех, кто отдал свою жизнь за нашу Свободу".
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