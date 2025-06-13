Сила помощи: в Олимпийском колледже им. Поддубного прошел тренинг от FAST и Favbet Foundation

Доврачебная помощь — это не просто набор технических навыков, а фундаментальная составляющая безопасности общества. Умение быстро реагировать в критической ситуации может стать решающим и спасти жизнь ещё до прибытия медиков. Именно поэтому Favbet Foundation совместно с FAST реализуют системную инициативу по обучению молодежи базовым навыкам первой помощи.

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Недавно в стенах Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного прошел очередной тренинг. В этот раз к учебной программе присоединились 15 студентов первых и вторых курсов, которые прошли подготовку по программе "Complex".

В ходе тренинга участники получили практические навыки, которые могут спасти жизнь, а именно:

оценивать состояние пострадавшего и правильно вызывать экстренные службы;

останавливать критические кровотечения с помощью прямого давления, турникетов и тампонирования;

проводить сердечно-легочную реанимацию и пользоваться автоматическим внешним дефибриллятором (AED);

оказывать первую помощь при потере сознания, судорогах, инфаркте, инсульте, удушении, травмах шеи и позвоночника, а также при некритических кровотечениях.

"Мы видим огромный интерес к теме доврачебной помощи среди молодёжи — это вдохновляет. Каждый тренинг — это ещё более 20 человек, которые потенциально смогут спасти чью-то жизнь. Это наш общий вклад в безопасность общества", — отметил Андрей Матюха, президент фонда Favbet Foundation.

Программа продолжает охватывать спортивные и образовательные учреждения по всей Украине. Favbet Foundation и FAST и далее будут проводить подобные мероприятия, чтобы обучить как можно больше людей правильным действиям в экстренных ситуациях и помочь тем, кто рядом.

"Мы убеждены, что каждый человек должен владеть базовыми знаниями по первой помощи. Именно такие тренинги, как этот, формируют культуру ответственного гражданства и могут стать решающими в кризисной ситуации. Мы рады поддерживать молодежь, которая стремится быть полезной обществу", — комментируют в Favbet Foundation.