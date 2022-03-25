Си Цзиньпин заявил, что Китай будет играть 'конструктивную роль' в возвращении мира в Украину

В пятницу, 25 марта, президент Китая Си Цзиньпин поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в Украине.

Об этом сообщило издание CNN. Во время разговора Цзиньпин сказал Джонсону, что его страна будет играть "конструктивную роль" в скорейшем возвращении мира в Украину. Си подчеркнул, что международное сообщество должно способствовать мирным переговорам и создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что США не замечали, чтобы Китай снабжал оружие России после переговоров президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина. Однако Вашингтон продолжит следить за действиями власти Поднебесной.

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Напомним, что Китай – одно из сильнейших государств на международной арене, которое способно повлиять на Россию. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином.

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