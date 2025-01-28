Шпионил под видом поездок на дачу: СБУ задержала действовавшего на Харьковщине агента ФСБ. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ в Харькове, который под видом поездок на дачу шпионил за оборонными позициями украинских защитников. Фигурантом оказался 21-летний харьковчанин, которого российская спецслужба завербовала через Telegram.

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Об этом 28 января сообщили в СБУ и Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, молодой человек шпионил за локациями воинов Вооруженных сил Украины, ведущих бои за Волчанск.

ФСБ России завербовала его через Telegram-каналы, где он писал комментарии в поддержку войны против Украины, а также заявлял о желании уехать к своим родственникам на территорию страны-агрессора.

Не позже октября 2024 года мужчина добровольно начал сотрудничать с оккупантами.

Чтобы подтвердить готовность к сотрудничеству, он направил россиянам письменное обязательство, а позже – еще и видео, на котором повторно дал согласие, выбрав себе псевдоним "Тайсон".

Известно, что российская агентура пообещала жителю Харькова "эвакуацию" в РФ после выполненных задач.

Агент выискивал локации Сил обороны в Харькове и Чугуевском районе.

В частности, предатель пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, держащей под огневым контролем штурмовые группы россиян.

Делал он это под видом поездок на дачу вблизи передовой.

В то же время мужчина искал на местности следы следов танковых гусениц и колесной бронетехники ВСУ, двигавшихся к фронту.

Возвращаясь из загородного "путешествия" в Харьков, фигурант фиксировал расположение зенитно-ракетных комплексов ПВО, защищающих небо над городом.

Его задержали "на горячем", когда агент РФ проводил разведку вблизи Харькова.

У него изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенное в условиях военного положения".

Пока фигурант находится под стражей без права на внесение залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что в Харькове засудили двух агентов РФ, которые шпионили за украинскими воинами. Россиянин, работавший в местном банке и одновременно работавший на ГРУ, получил десять лет тюрьмы, а харьковчанка, которая готовила выступления для российского "военкора" и собирала данные о геолокациях ВСУ, – 11 лет.

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