Передавали врагу дислокации Сил обороны в Харькове: тюремные сроки получили российский агент-банкир и 'спичрайтер' военкора РФ. Фото

В Харькове осудили двух агентов страны-агрессора России, которые шпионили за воинами Сил обороны Украины. Гражданин РФ, работавший в местном банке и одновременно работавший на ГРУ России, получил десять лет тюрьмы, а жительница города, готовившая выступления для российского "военкора" – 11 лет.

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Об этом 27 января сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Одним из осужденных является 56-летний гражданин страны-агрессора, который, по данным следствия, одновременно работал в одном из банков Харькова и, будучи завербованным, выполнял задачи российской военной разведки – ГРУ РФ.

Россиянин, много лет проживающий в украинском областном центре, готовил координаты для ракетно-бомбовых ударов по местам хранения технической документации, необходимой для восстановления промышленных объектов региона.

Для получения геолокаций мужчина "втемную" пытался использовать свою знакомую – местную чиновницу, имеющую доступ к тайной информации.

К подрывной деятельности против Украины он также привлек своего знакомого – чиновника банка.

Кроме того, шпион на собственном авто ездил по Харькову и фиксировал на скрытый видеорегистратор места базирования украинских военных.

Контрразведка СБУ своевременно уличила его и задержала в июле 2024 года.

Суд признал россиянина виновным в шпионаже, распространении информации о перемещении, движении, расположении ВСУ, а также в приобретении, ношении и хранении взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 114, ч. 3 ст. 114-2, ч.2). 2 ст. 28 ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

С учетом сотрудничества со следствием ему присуждено десять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще одной осужденной является 42-летняя жительница Харькова, которая готовила тезисы для публичных выступлений российского военкора, привлеченного к проведению информационных операций против Украины.

С помощью запретной в Украине соцсети она сама обратилась с предложением сотрудничества к россиянину.

В своих материалах женщина оправдывала вражеские удары по Харькову и пыталась дискредитировать украинских защитников от имени рядовых харьковчан.

В дальнейшем кремлевский пропагандист разгонял эти фейки на эфирах кремлевских рупоров – ток-шоу Ольги Скабеевой или Владимира Соловьева.

Также "военкор" публиковал статьи обвиняемой на своем YouTube-канале с охватом в 231 тыс. пользователей.

Кроме того, харьковчанка собирала для "военкора" геолокацию украинских блокпостов, расположение зенитно-ракетных комплексов ПВО и данные о последствиях российских атак. Пропагандист "сливал" эти данные ГРУ РФ.

По материалам СБУ женщина получила 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, также она лишена права на протяжении 15 лет занимать должности в органах государственной власти.

суд признал ее виновной в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, оправдывании, признании правомерным и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 6 ст. 111-1, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса) Украины).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской и Черкасской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января в СБУ информировали о задержании 56-летнего гражданина России, который работал на ФСБ и собирал данные для ударов по позициям ВСУ на Лиманском направлении. Под видом посещения дочери фигурант поселился в поселке Райгородок Краматорского района еще до начала полномасштабного вторжения.

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