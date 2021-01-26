Шмыгаль сказал, когда Украина может получить вакцины Pfizer

Украина в феврале 2021 года может получить до 200 тысяч вакцины против коронавируса (COVID-19) компании Pfizer.

Об этом с трибуны Верховной Рады во вторник, 26 января, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что вакцины наша страна должна получить согласно международной программе COVAX.

"По COVAX Украина ожидает получить от 8 до 16 млн доз вакцины на протяжении этого года. К 1 февраля ожидаем решение о включении Украины в программу по распределению в рамках первой волны. И в результате позитивного решения в феврале получим от 100 до 200 вакцин Pfizer", – сказал глава Кабинета министров.

Шмыгаль добавил, что в рамках COVAX Украина может также получить вакцины AstraZeneca, Novavax и Sanofi.

Напомним, что компания Pfizer вместе со своим немецким партнером BioNTech согласились поставлять вакцину против коронавируса для стран с низким доходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВОЗ дала разрешение на экстренное применение вакцины американо-германской разработки Pfizer/BioNTech от коронавируса, которая показывает наивысшую эффективность.