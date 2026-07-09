Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет точно так же избивать и срывать одежду, но уже с вас.

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Ожидаю справедливой реакции со стороны правоохранительных органов на события во Львове.