Блог | Кто завтра будет защищать вас от вражеской армии?
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Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет точно так же избивать и срывать одежду, но уже с вас.
Ожидаю справедливой реакции со стороны правоохранительных органов на события во Львове.
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