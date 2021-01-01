ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины Pfizer

Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на экстренное применение вакцины американо-германской разработки Pfizer/BioNTech от коронавируса, которая показывает наивысшую эффективность.

Соответствующее решение было принято 31 декабря 2020 года, передает УП. Теперь не только у мировых стран, но и у Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), появилась возможность ускорить собственные регулирующие процедуры по утверждению на импорт и применение препарата.

"Pfizer/BioNTech от COVID-19 стала первым подобным препаратом, получившим разрешение на экстренное использование. Эта вакцина отвечает обязательным критериям безопасности и эффективности. Преимущества ее использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски", – говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ.

Также там подчеркнули, что ВОЗ круглосуточно работает над оценкой других вакцин, которые достигли стандартов безопасности и эффективности и призывает еще больше разработчиков обращаться за проверкой и оценкой.

Напомним, РНК-вакцина от компании Pfizer/BioNTech показывает наивысшею эффективностью в 95%. Ее минусом является транспортировка и хранение при сверхнизких температурах – минус 60-90 градусов. Препарат также планирует закупать и Украина, сказал недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко. Якобы есть договоренность с частными логистическими фармацевтическими компаниями, которые смогут предоставить нужные условия для транспортировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины уже утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн. человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть – не принудительно.