Шмыгаль о возможности введения двойного гражданства в Украине: это признак цивилизованных стран

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал введение двойного гражданства. По его словам, это признак цивилизованной страны и усилит позиции Украины.

Об этом глава правительства рассказал во время пресс-конференции во вторник, 14 сентября. При этом чиновник подчеркнул, что двойного гражданства не будет с Россией.

"Во многих цивилизованных странах – это обычная норма. Конечно, это должна быть открытая, прозрачная и транспарентная вещь. Не допускается двойное гражданство со страной-агрессором", – высказал свое мнение Шмыгаль.

Глава Кабинета министров указал, что много украинцев живет за рубежом. При этом они хотели бы оставаться украинскими гражданами и иметь паспорт иностранного государства.

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Шмыгаль добавил, что сейчас в Верховной Раде находится несколько проектов законоа, посвященных двойному гражданству.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил о поддержке с его стороны идеи введения двойного гражданства для украинцев. В частности тех, которые проживают за пределами Украины.

Ранее Зеленский указом №305/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно двойного гражданства. Согласно ему, соответствующая графа должна быть в декларациях украинских чиновников.