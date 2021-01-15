Шмыгаль назвал покупку носков "соблазном" и снова объяснил запрет

Запрет продажи некоторых товаров на время усиленного карантина в Украине имеет целью ограничить мобильность граждан.

Как сказал в интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль, перед правительством стояла задача "не дать людям соблазна лишний раз выйти из дома".

"Из дома надо выходить за продуктами и за лекарствами. В других случаях надо не быть мобильными, максимально разорвать цепочки передачи болезни и остановить эпидемию", – отметил он.

По мнению Шмыгаля, этого можно было достичь только "уменьшив те искушения, за которыми люди выходят из дома".

"Поэтому как бы ни относились к закрытым полкам в магазине, натянутым лентам, с пленкой либо снятой продукции, сейчас это проходит вся Европа, с этим сталкивается весь мир. Такое не только в Украине", – заверил премьер.

При этом он добавил, что жесткий карантин продлен не будет. С 25 января Украина перейдет на ограничения "оранжевой" зоны, которая действовала до введения локдауна.

Напомним, ранее логику запретов на продажу носков во время локдауна в Украине объяснял министр здравоохранения Максим Степанов.

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