Шмигаль назвав покупку шкарпеток "спокусою" і знову пояснив заборону

Мирослав Семенюк Суспільство 16:20, 15.01.2021 Оновлено: 16:26, 15.01.2021

Заборона продажу деяких товарів на час посиленого карантину в Україні має на меті обмежити мобільність громадян.

Як сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24" прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перед урядом стояло завдання "не дати людям спокуси лишній раз вийти з хати".

"З хати треба виходити за продуктами і за ліками. В інших випадках треба бути не мобільними, максимально розірвати ланцюжки передачі хвороби і зупинити епідемію", – зазначив він.

На думку Шмигаля, цього можна було досягти тільки "зменшивши ті спокуси, за якими люди виходять з дому".

"Тому як би не відносились до цих закритих поличок в магазині, натягнутих стрічок, або з плівкою, або знятої продукції, зараз це проходить вся Європа, з цим стикається весь світ, це не лише в Україні", – запевнив прем’єр.

Водночас він додав, що жорсткий карантин продовжено не буде. З 25 січня Україна перейде на обмеження "помаранчевої" зони, яка діяла до введення локдауну.

Нагадаємо,раніше логіку заборон на продаж шкарпеток під час локдауну в Україні пояснював міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 січня в Україні розпочався посилений карантин. Він діятиме до 24 січня включно.

  • У перший день обмежень супермаркети заклеїли стрічками заборонені товари, посилаючись на постанову Кабміну.

  • Українці ж обурилися тим, що під заборону потрапили шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки тощо.

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