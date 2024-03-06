Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление об усилиях для возвращения украинцев из-за границы. Он подчеркнул, что прибегать для этого к административным мерам наше государство не собирается.

Вместо наших граждан нужно стимулировать возвращаться на родину. Об этом Шмигаль заявил во вторник, 5 марта, выступая на заседании правительства.

"Пятый пункт – это возвращение украинцев из-за границы. Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации", – сказал он.

Для того, чтобы создать такие условия в Украине, в которые людям захочется возвращаться из-за границы, сейчас работают программы внутри страны. В частности, это программы єВідновлення, єОселя, гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса.

"Мы продолжаем быстрое восстановление. Сегодня выделяем из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей. На эти средства будут отремонтированы жилые дома, школы, больницы, объекты критической инфраструктуры", – добавил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, которые бежали за границу от полномасштабной войны, рассмотреть вопрос возвращения домой. По его словам, они могут помочь Украине в ее борьбе.

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