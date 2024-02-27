Дмитрий Кулеба призвал украинцев за границей вернуться и помочь Украине: подробности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев, которые убежали за границу от полномасштабной войны, рассмотреть вопрос возвращения домой. По его словам, они могут помочь Украине в ее борьбе.

Такое заявление Кулеба сделал в интервью The Irish Times. Он подчеркнул, что некоторые люди могут не иметь такой возможности из-за состояния здоровья или других личных проблем. Однако те, у кого есть выбор, могут вернуться и помочь Украине "бороться и выжить своим прямым личным вкладом".

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но также призываем всех украинцев, покинувших страну с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть вариант возвращения домой", – сказал Кулеба.

Следует отметить, что, по данным ООН, около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны после начала полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей.

В материале The Irish Times отмечается, что отток населения усложняет для Украины пополнение рядов Вооруженных сил и поддержку своей экономики. В таких условиях нашему государству приходится бороться против значительно большего врага, который, кажется, "имеет постоянный поток новобранцев из беднейших регионов и переводит свою промышленность на военные рельсы".

Страна-агрессор Россия до сих пор убеждена, что она сможет "перемолоть" Украину, а поддержка Киева Западом в конце концов развалится.

Как сообщал OBOZ.UA, почти половина украинских беженок, которые спаслись от войны в Польше, не намерены возвращаться в свою страну. Впрочем, шанс на их возвращение все же есть – в частности, получение хорошо оплачиваемой работы в Украине и общий рост уровня жизни в стране.

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