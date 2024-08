Школы Прикарпатья получат компьютеры за инновационные идеи их учеников

С 13 по 16 августа в Верховинском и Старокосовском лицее в Ивано-Франковской области проходят обучение учащихся восьми школ в лагерях предпринимательства и инноваций в рамках программы Leave no one behind partnership.

После окончания учебы учащиеся команды получат сертификаты на новое компьютерное оборудование для школьных кабинетов информатики от известного тайваньского бренда.

Проект Leave no one behind partnership объединил учащихся пяти школ Верховинского и трех школ Косовского района. Вместе с тренерами дети формулируют собственные бизнес идеи, создают прототипы инновационных палаток и рюкзаков.

"Инновации – это решения, способные решить проблемы лучше, чем все существующие до сих пор предложения. А умение выстроить вокруг такой идеи структуру – это уже предприимчивость. Развивать в себе предприимчивость необходимо, чтобы в пространстве проблем увидеть возможности", – рассказывает тренер, ассистент. кафедрой прикладной экономики и бизнеса факультета прикладных наук УКУ Максим Коляда.

Координатор проекта Leave no one behind partnership Ульяна Пак отмечает, что цель образовательных лагерей – мотивировать молодежь к созданию собственного дела в будущем.

"Каждая идея, которую школьники с тренерами наработали, может стать стартапом. Дети демонстрируют фантастическую креативность и смелость в своих мечтах. Наша цель – научить их, как превратить идеи в реальность, создать успешные бизнес-модели и реализовать собственный потенциал. Теперь таких идей из Мы будем проводить лагеря в разных общинах Львовской, Ивано-Франковской и Полтавской областей", – рассказывает Ульяна Пак.

В интерактивных играх участники обучения создают макеты инновационных палаток и рюкзаков, учатся продавать собственные инновационные изделия. А еще – формировать бизнес-планы, анализировали понятия "прибыль" и "убытки", составлять портрет клиента.

"Мотивационные проекты для детей в горных районах – это уникальная возможность для развития, поскольку таких мероприятий в отдаленных регионах проводится мало. Школьники осознанно и ответственно планируют собственное будущее. А впоследствии они будут развивать экономику горных общин", – отмечает Мария Маковничук, менеджер проекта в Ивано-Франковская область.

Организует лагеря общественная организация "Всеукраинский демократический форум", в рамках проекта Leave no one behind, при поддержке Тайваня и содействии Николая Княжицкого.

"Молодежь своими идеями, знаниями, решительными действиями построит новую страну. Современное образование – это основа для развития нового поколения украинских ученых, инженеров, программистов, предпринимателей. Сейчас мы должны позаботиться о школах, обеспечить условия для увлекательного обучения, а впоследствии эти дети смогут реализовать свой потенциал в Украине. Они очень талантливы и нужны своему государству. Вместе с партнерами из Тайваня подготовим больше профессиональных учителей, а также объединим обучение технологиям с развитием предпринимательских навыков у школьников. Это два направления тайваньской инвестиции в будущее Украины", – акцентирует Николай Княжицкий, основатель ОО "Всеукраинский демократический форум".