Школы будут работать в очном, онлайн или смешанном формате: Шмыгаль объяснил, от чего это зависит

С 1 сентября в Украине будут действовать три формата обучения: онлайн, очное и смешанная форма. По какому формату учиться, власть каждой области будет определять сама.

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В частности, это будет зависеть от ситуации безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в настоящее время 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учащихся и учителей. Однако этого все равно недостаточно.

"Местные власти должны действовать активнее. Деньги на укрытия Правительство выделило еще в апреле – 1,5 млрд грн. В 2023 году планируем обустроить почти 1,5 тыс. укрытий, всего их нужно построить 5,4 тыс.", – отметил премьер.

В этой связи, по словам Шмыгаля, мониторинг ситуации безопасности возлагают на ОВА. А финальное решение о очном обучении будут принимать местные власти.

"Там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть очного, обучения не будет. Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в громадах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах", – подчеркнул он.

Кроме того, премьер-министр рассказал об изменениях в обучении для находящихся за рубежом учеников. Такие учащиеся будут изучать украинский компонент школьной программы, который будет занимать 6-8 часов в неделю.

Остальные предметы, как отметил Шмыгаль, они смогут изучать в школах стран, где сейчас проживают. Впоследствии им автоматически зачтут такое обучение. В настоящее время за пределами Украины находится около миллиона детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев продолжает подготовку к новому учебному году, который должен начаться с 1 сентября. В рамках этих работ, в частности, планируют обустроить укрытия дополнительно в 437 учебных заведениях.

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