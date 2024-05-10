Школьники из Хмельницкого выращивают микрозелень, половину прибыли направляют на ВСУ

В начале года аграрная компания "Континентал" при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине запустила для школьников крупных городов проект "Умный огород. Микрозелень". К инициативе уже присоединились более 150 детей из 15 школ в Киеве, Львове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Умани, Кривом Роге и Хмельницком.

Ученики лицея №1 имени Владимира Красицкого из Хмельницкого подали заявку на участие месяц назад, но уже получают прибыль и активно помогают ВСУ. По условиям проекта на благотворительность нужно перечислять не менее 10% месячного заработка, начиная со второго месяца участия.

"Наши дети очень заинтересовались этим проектом. Поэтому бизнес-команда сформировалась из учащихся с 6 по 11 класс – из каждого класса по два школьника. Все выбрали профессии, которые пришлись им по душе. Сразу начали учиться в бизнес-школе от проекта, завели социальные сети, принялись искать точки сбыта. В нашем случае – это местные заведения питания. Также микрозелень покупают преподаватели, родители учащихся, школьники преимущественно на салаты. Или для домашних питомцев – недавно мы специально для них начали высевать ячмень. Так, благодаря общим усилиям и интересу к делу детям удалось задонатить 50% прибыли Cилам обороны", – рассказывает Ирина Баськова, преподаватель технологии лицея.

Участие в проекте "Умный огород" дает возможность детям попробовать себя в разных профессиях, чтобы еще в школе понять, с чем можно связать свою жизнь, – рассказывает координатор инициативы Роман Коминярский.

Процесс организован так, чтобы дети за все этапы производства отвечали самостоятельно: от выращивания до продажи микрозелени. Бухгалтерия, маркетинг, закупка расходных материалов и семян, поиск новых точек сбыта, возможно даже масштабирование – все это на плечах школьников. Учимся в проекте преодолевать трудности, быть ответственными.

Компания "Континентал" бесплатно послала школьникам стартовый набор, в который входят различные виды семян микрозелени, помпа для полива, деревянный стеллаж, а также автоматизированная система полива и освещения, управляемая с помощью телефона, поэтому дети могут дистанционно поливать растения, включать свет, например, на выходных

"Кажется, что выращивать микрозелень несложно, но на самом деле так только кажется. Есть много нюансов и секретов, которые невозможно узнать из интернета. Поэтому наши достижения – результат обучения и постоянная поддержка координаторов проекта. Ни разу не было, чтобы мы обратились с запросом, а нам не ответили. Когда рядом есть наставники, не страшно ошибаться или чего-то не знать", – объясняет Ирина.

В социальных сетях (Instagram, TikTok, Facеbook) учащиеся лицея делятся опытом выращивания микрозелени от посадки до сбора урожая. Рассказывают о пользе каждого вида растений, делятся вкусными и лёгкими рецептами.

"По собственной инициативе дети создали визитки и брендированную упаковку, потому что хотят продавать еще больше микрозелени, находить новые точки сбыта. Им действительно очень интересно. Да и учителям, честно говоря, тоже. Это очень интересный проект, который не только дает знания, опыт, но и объединяет школьников, учителей, местных жителей", – добавляет Ирина Баськова.

Цель проекта "Умный огород. Микрозелень" – научить школьников самостоятельно зарабатывать деньги, ознакомить их с азами ведения бизнеса, дать практические навыки выращивания микрозелени на гидропонике, а также привлечь к социально ответственному предпринимательству. В случае с учениками лицея №1 в Хмельницком она была достигнута за рекордно короткий срок.

Чтобы присоединиться к проекту "Умный огород. Микрозелень", необходимо заполнить анкету участника на сайте компании и пройти отбор.

"Умный огород. Микрозелень" является частью проекта "Умный огород", который был начат 5 лет назад в селах, где присутствует компания "Континентал". За это время к инициативе присоединились более 600 детей, которые научились выращивать на открытом грунте и в теплицах овощи и лекарственные травы. Из части урожая, выращенного участниками проекта, удалось изготовить около 4 тыс. сухих борщовых наборов для военных, 1 тыс. упаковок тыквенных цукатов, 2 тыс. пачек травяного чая. В этом году проект масштабировался по всей Украине: от с. Турьи Реметы (Закарпатская область) до г. Мирноград (Донецкая область).