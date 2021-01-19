Шкарлет объяснил, как будут учиться студенты после локдауна

После окончания локдауна 24 января при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования продолжат обучение в смешанном формате или очно.

Об этом сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он отметил, что практику для студентов также надо проводить, но с обязательным соблюдением карантинных мероприятий.

"Учреждения высшего образования, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, будут самостоятельно решать, когда и в какой форме организовывать обучение", – уточнил он.

Организация практики также является очень важной, поскольку ряд специальностей и многие профессии требуют именно практического обучения, сказал Шкарлет.

"Убежден, что большинство студентов мечтают о возвращении в аудитории, а потому осознают важность ежедневного соблюдения противоэпидемических требований", – подытожил министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Шкарлета, после окончания усиленного карантина, который проходит в Украине с 8 до 24 января, старшеклассники вернутся к полноценному обучению в школах по смешанной системе. Но при отсутствии стремительного скачка статистики заболеваемости коронавирус, уточнил он.

В то же время министр подчеркнул, что эпидемиологические показатели будут отдельно анализироваться в каждой области.