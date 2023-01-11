Шестеро детей погибшего военного Евгения Головчака передали наколядованные 2075 гривен на нужды ВСУ. Фото

В поселке Колки Волынской области шестеро детей погибшего украинского воина Евгения Головчака наколядовали на Рождество 2075 гривен. Все деньги семья передала на нужды Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в Facebook-группе Колковской территориальной общины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Деньги, собранные детьми Героя, принесла их мать Любовь Головчак.

"Трогательнее всего было получить наколядованное от деток павшего бойца Головчака Евгения в сумме 2075 грн привезла нам Любовь, которая вместе со своими родными показывает нам всем пример настоящего мужества, преданности и любви к ближнему. Неоднократно ею было организовано и выпекание лакомств, и сбор продуктов, и доставка овощей на заготовки борщей. С доброй улыбкой она каждый раз подбадривает нас в центре, вдохновляет на дальнейшую работу и нас всех", – сказано в сообщении.

Все средства, собранные детьми Евгения, пойдут на закупку всего необходимого нашим военным, которые находятся на передовой.

Евгений Головчак был солдатом 14 ОМБр имени князя Романа Великого, рассказывает "Громадське". Он погиб 8 октября, за несколько дней до возвращения домой, подорвавшись на мине вблизи села Петропавловка Купянского района. Мужчине было всего 36 лет, у него осталось трое дочерей и трое сыновей.

Старшему сыну Виталию – 15 лет, Екатерине – 13, Артему – 12, Стасу – 10, Алине – 7, а маленькой Светланке в марте этого года исполнится 2 года.

"Женя беспокоился обо всех детях одинаково. Он хотел дать им все, чего не имел сам. Постоянно был на заработках, из Польши не вылезал. Так скучал по детям, что дольше месяца без них не мог выдержать, приезжал, чтобы увидеться", – рассказала вдова воина.

После начала полномасштабной войны с РФ Евгений почти сразу получил повестку, а уже 10 марта был на передовой. Он прошел немало горячих точек – Киевщину, Николаев, Бахмут, Лиман, Херсонщину и Харьковщину.

Мужчина имел право уволиться со службы как многодетный отец, семья даже собрала необходимые документы, однако сделать это он не успел. Подорвавшись на мине на Харьковщине, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Такая большая цена нашей свободы. Для меня эти похороны продолжаются до сих пор...Они забрали у меня все. Все 16 лет совместной жизни принесли на той справке о смерти. Часть моего сердца вырвали и похоронили", – говорит Любовь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января в Киеве простились с погибшим офицером Вооруженных сил Украины Олегом Юрченко с позывными "Кий" и "Счастливый". Он погиб 2 января под Бахмутом.

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