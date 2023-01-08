В Киеве попрощались с офицером ВСУ и отцом 5 детей Олегом Юрченко: фото

8 января в Киеве простились с погибшим офицером Вооруженных сил Украины Олегом Юрченко с позывными "Кий" и "Счастливый". Он погиб 2 января под Бахмутом.

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Об этом сообщают "Буквы". 24 февраля 2022 года Юрченко добровольцем ушел на фронт, где был боевым офицером Вооруженных сил Украины, имел воинское звание майора.

"Олег Юрченко был невероятно светлым, искренним и смелым. Он был одним из фундаментов патриотической среды Киева. Рыцарем чести с Большой буквы. Активно занимался национально-патриотическим воспитанием и в детско-юношескую патриотическую игру Сокол (Джура). Во время Революции Достоинства отстаивал свои взгляды и ценности в составе 4 казацкой сотни Самообороны Майдана", – отметил активист, координатор всеукраинской кампании "Молодежь свободна от курения" Олег Слабоспицкий.

Юрченко родился 20 апреля 1977 в с. Тростинка на Киевщине. В 1994 г. окончил Тростинскую среднюю школу.

В 1995–1996 гг. проходил службу в бригаде морской пехоты в Крыму. В 1998– 2000 г. работал в правоохранительных органах Украины.

С 2001 по 2006 год учился на юриста-правоведа в Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на юридическом факультете. Занимался предпринимательской деятельностью.

С 1998 г. он был активным и ведущим членом Союза Украинской Молодежи в Украине (СУМ в Украине). В 2000-2001 и 2005-2006 гг. – главой Киевской городской ячейки СУМ в Украине. В 2007-2009 гг. был казначеем Краевой Управы СУМ в Украине. В 2021 г. за оборону Украинского Государства, утверждение его Соборности, за верность и посвящение лозунгу "Честь Украины – Готов Боронить" был награжден почетным знаком отличия Союза Украинской Молодежи в Украине "Крест собеседника-бойца".

Кроме того, военный с 2009 года занимался внедрением в образование системы национально-патриотического воспитания, организацией и проведением Всеукраинской детско-юношеской патриотической игры Сокол (Джура) и был одним из руководителей Центра Национального Возрождения имени Степана Бандеры, где курировал организационные и хозяйственные дела.

Также он был постоянным участником и организатором акций Всемирного юбилейного комитета.

Еще Юрченко был членом ОУН (б) с 2010 года. Был в должностях члена Теренового Провода ОУН (б). Он выполнял специальные поручения при Проводе ОУН (б).

В свое время Юрченко активно участвовал в Оранжевой революции 2004 г. Также он принимал активное участие в Революции Достоинства (2013-2014 гг.) Был заместителем сотника 4 казацкой сотни Самообороны Майдана. Тогда он получил ранения в столкновениях против спецподразделения "Беркут".

Начиная с 2014 г. находился на руководящих должностях в Службе безопасности Украины. В 2016-2018 гг. был заместителем главы Новоайдарской военно-гражданской администрации Луганской обл.

Юрченко награжден наградами Президента Украины: юбилейной медалью "25-лет Независимости Украины" (2016 г.) и медалью "За участие в антитеррористической операции".

Кроме того, православная Церковь Украины отметила его медалью "За жертвенность и любовь к Украине". А в июле 2019 г. Указом Президента Украины №39/2019 он был награжден орденом "За мужество" III степени за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, обнаружены во время Революции Достоинства, плодотворной общественной и волонтерской деятельности.

У защитника было 5 детей. В последнее время он работал в энергетической компании TIU Canada на должности руководителя безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, на смерть бойца отреагировал нардеп Владимир Вятрович. Он сказал, что Юрченко был умным, сильным, отважным. Украинский защитник активно участвовал в общественной жизни.

Также OBOZREVATEL писал, что в боях за Украину с вражескими войсками России погиб известный режиссер монтажа с позывным "Тарантино" Виктор Онисько. Он работал над украинскими фильмами и сериалами, в том числе над лентами "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Кофе с кардамоном", "Виддана".

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